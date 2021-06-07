Задержанный во время митинга. 7 июня 2021 г. Скриншот видео https://www.panorama.am/ru/news/2021/06/07/Никол-предатель/2514495

07 июня 2021, 16:53

Три человека задержаны на встрече Пашиняна с избирателями

Силовики в ходе митинга партии "Гражданский договор" с участием Никола Пашиняна в Армавирской области задержали нескольких человек, один из них был задержан по статье о воспрепятствовании проведению агитации и избит, сообщили источники. 

Как писал "Кавказский узел", власти и оппозиция Армении начали сегодня предвыборную кампанию. Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" идет на выборы в одиночку. Старт предвыборной кампании партия дала в городе Эчмиадзин.

Один из граждан задержан по статье о "воспрепятствовании проведению агитации" за то, что выкрикнул на митинге Пашиняна фразу "Никол, предатель!", сообщило сегодня издание News.Am cо ссылкой на главу общественной организации "Правовой путь" Рубена Меликяна.

После этого сотрудники безопасности Никола Пашиняна приказали полицейским поймать его, сообщило Aysor.Am. После того, как мужчина выкрикнул фразу, он попытался убежать, за ним погнались не менее десяти человек в форме и гражданской одежде, следует из опубликованного издание видеоролика. 

По словам очевидцев, его избили, после чего посадили в автомобиль и увезли с места, сообщила сегодня Panorama.

Мужчина был избит охранниками предпринимателя, который баллотируется по предвыборному списку партии Пашиняна, сообщил "Sputnik Армения" со ссылкой на Telegram-канал Mediaport.

Еще два человека задержаны по административной статье - неповиновение законному требованию правоохранительных органов, проинформировало издание со ссылкой на полицию. 

Напомним, жители Сюникской области, выступающие за отставку премьер-министра Армении, 21 апреля преградили дорогу кортежу Никола Пашиняна, а его самого вынудили покинуть город Агарак. Премьер поручил главам силовых ведомств найти и наказать организаторов протестных акций. В Сюникской области были задержаны более 50 человек, в том числе глава общины Мегри, сообщили оппозиционеры. 

Итоги выборов в Армении труднопредсказуемы из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Соревноваться с "Гражданским договором" Никола Пашиняна может только блок Роберта Кочаряна, но и он нуждается в коалиции с другими оппозиционными силами, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Акция протеста в Ереване завершилась задержаниями оппозиционеров", "Пашинян обвинил Баку в попытке повлиять на итоги выборов в Армении", "Активисты в Ереване потребовали от властей отчета о ситуации на границе".

Автор: "Кавказский узел";

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