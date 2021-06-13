Жители Владикавказа посетовали на скудную программу для детей в День России

13 июня 2021, 10:15

На праздновании Дня России во Владикавказе участки массовых гуляний пожаловались, что им до пандемии в этот день проводилось больше разнообразных мероприятий. В этом году власти забыли о развлекательной программе для детей и молодежи, указали опрошенные "Кавказским злом" горожане.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня праздновался День России, приуроченный к дате принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 1990 года. В Нальчике организаторы совместили празднование Дня России с вакцинацией от COVID-19. Горожан обрадовало проведение массовых мероприятий после долгого карантина

Год назад День России проходил в регионах юга страны в условиях карантина - вместо массовых праздничных мероприятий организовывались концерты под окнами домов, а торжественный подъем флагов на центральных площадях проходил без зрителей. В Нальчике в 2020 году центральный проспект украсили не только плакатами с символикой Дня России, но и баннерами со словами благодарности врачам и волонтерам, которые помогали бороться с пандемией коронавируса.

12 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. К. Хетагурова на открытой сцене «Ракушка» прошел концерт «Дружба народов – единство России», организованный Министерством по вопросам национальных отношений Северной Осетии. «В этом году мы делаем только одно большое мероприятие – это концерт на площади Свободы с приглашением Кубанского казачьего хора. Это достаточно известный коллектив, их имя ассоциируется непосредственно с Россией и поэтому выбор пал на них», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» начальник управления культуры администрации Владикавказа Руслан Марзоев.

По его словам, ограничения, связанные с пандемией уже сняты, поэтому мероприятия ничего не влияет.

С 1 мая режим самоизоляции для жителей Северной Осетии в возрасте 65 лет и старше, введенный из-за пандемии коронавируса, носит рекомендательный характер.

Меры безопасности в связи с праздником были усилены, в парк можно было попасть только пройдя через рамки металлоискателей. Часть улиц перекрыли, передал корреспондент "Кавказского узла".

Горожане попросили включить в программу праздничных мероприятий детей и подростков

«Мне кажется для каждого жителя России это праздник, как второй день рождения. Этот день я провожу в кругу друзей, семьи. Приняла участие во флешмобе, запустила шары. Не только я, но и весь факультет искусств дружно и весело приняли участие в таком прекрасном празднике», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" студентка Северо-Осетинского госуниверситета 18-летняя Диана.

По мнению 59-летнего жителя Владикавказа Александра, День России не такой большой праздник, как 9 Мая. Он рассказал, что обычно в этот день гуляет с семьей. «В День России надо развивать патриотизм, чтобы народ был более сплоченным», - сказал Александр корреспонденту "Кавказского узла".

Он посетовал на то, что для молодежи 12 июня в парке ничего не организовали. «Два-три года назад на проспекте проходили конкурсы, лавки разные стояли», - вспомнил Александр.

72-летняя пенсионерка Галина Илларионовна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в День России она обычно гуляет с внуками, смотрит концерт. В этом году она также пришла в парк вместе с внучкой. «Для нас, старого поколения Россия, какие бы ни были времена, - всегда гордость, это наша страна, и любую мы ее любим», - сказала она.

44-летняя домохозяйка Алена рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в этом году День России стал для нее двойным праздником, так как один из ее детей окончил школу. «Это праздник. К детям очень хорошее отношение, всегда нас государство ценит, любит. В этот день мы обычно ходим гулять», - сказала она.

День России воспринимается как праздник, сказала корреспонденту "Кавказского узла" 25-летняя мама в декрете Анна. «Сейчас для меня это не выходной, потому что в декрете все дни выходные, но это праздник. Выезжаем либо в парк, либо куда-то в центр, гуляем, проводим день с семьей. К сожалению, в парке нет детских площадок, именно для малышей очень мало всего. Но в целом преобразившийся парк очень красивый, мне нравится», - сказала она.

Пара туристов из Санкт-Петербурга нерабочие дни решила провести в Северной Осетии. «Я не ощущаю его (День России) никаким праздником, просто три дня отдыхать приятно», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Кирилл.

«Для меня это в первую очередь праздник, а уже потом выходной. Его отмечают, чтобы мы помнили, что патриотизм это очень важно», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" 14-летняя Милана.

Раньше было больше мероприятий, сегодня этого не хватает, посетовала она. "Было бы хорошо, если бы были какие-то декорации с фотографиями, различные конкурсы. Город был бы более красочным", - считает Милана.

Раньше праздники отличались массовостью и организованностью, желанием их отмечать, а сейчас этого нет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер Юрий.

«Мы гордимся, что мы независимы, самостоятельны... Это семейный праздник, провожу его с детьми и внуками, встречаемся с родственниками», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" 69-летняя жительница Владикавказа Раиса.

Приведенный опрос не является репрезентативным и не отражает мнения всех жителей Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что активисты "Левого фронта" во время пикетов в Волгограде назвали 12 июня "трагической датой" и указали на негативные социально-экономические последствия распада Советского Союза, а также на отсутствие демократии и гегемонию партии власти в современной России. Часть жителей Кубани и Дагестана, опрошенных "Кавказским узлом", сочла массовые мероприятия неуместными в период пандемии коронавируса.