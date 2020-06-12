Акции в честь врачей прошли на Кавказе вместо торжеств ко Дню России

12 июня 2020, 18:10

В регионах юга России сегодня вместо массовых праздничных мероприятий организовали концерты под окнами домов, торжественный подъем флагов на центральных площадях проходил без зрителей. Ряд акций был посвящен врачам и волонтерам, которые помогают бороться с коронавирусом.

Как сообщал "Кавказский узел", не все жители юга России знают, в честь чего проводится праздник День России. В 2019 году на этот вопрос "Кавказскому узлу" не смог ответить ряд жителей Махачкалы, Волгограда, Сочи.

12 июня 1990 года на первом Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В этот же день в 1991 году прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин. 12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российской Федерации.

В городах ЮФО ослабили ограничения на прогулки

В этом году День России отмечается в условиях запрета на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. Главным праздничным мероприятием в Краснодаре стал подъем российского триколора размером 10 на 15 метров на 42-метровый флагшток. "Мероприятие состоялось с минимальным количеством зрителей - в строгом соответствии с санитарными требованиями", - процитировали сообщение пресс-службы мэрии "Краснодарские известия". К сегодняшнему дню в Краснодаре приурочили начало работы фонтанов. Во дворах многоквартирных домов прошли мини-концерты, которые можно было смотреть с балконов и из окон домов, передала "Новая Кубань".

В Сочи на высоте 25 метров над площадью перед администрацией города закрепили гелиевый аэростат, украшенный гирляндой в цветах российского флага. Пациентам, выписывавшимся из больниц после излечения от коронавируса, выдавали ленточки с российским триколором, информировала на своем сайте "Кубань ТВ".

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жители Волгограда присоединились к общероссийским акциям - они вывешивали российские флаги на балконах и окнах своих домов, а в полдень, не выходя из своих квартир, исполнили гимн страны, передали "Новости Волгограда". В городе Котельниково Волгоградской области волонтеры в защитных масках и перчатках раздавали прохожим флаги и ленточки с триколором, информировала "Высота 102".

В Ростове-на-Дону День России отпраздновали уличными концертами, сообщила "Российская газета". Во дворах столицы Адыгеи, Майкопа, были организованы пять сценических площадок, где выступили такие профессиональные коллективы, как государственный оркестр русских народных инструментов "Русская удаль", академический ансамбль народного танца "Нальмэс", говорится в публикации "Советской Адыгеи".

В Калмыкии глава республики вместе с небольшой делегацией военно-патриотического клуба "Десантники" возложил цветы на Мемориале павшим героям Гражданской и Великой Отечественной войн. Там же прошла церемония подъема российского флага, зрителей не было, информировал "Московский комсомолец - Калмыкия".

В Астрахани по случаю праздника открыли для прогулок набережную Волги и городские парки, по всей области возобновили работу музеи, библиотеки и стадионы. "Из-за высокой температуры, установившейся в регионе, люди больше хотят находиться на улице. Поэтому сейчас мы должны расширить количество мест массового пребывания на открытом воздухе, чтобы рассредоточить гуляющих", - объяснил решение властей губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. При этом детские аттракционы региона по-прежнему не работают, а к набережной могут проехать на своих автомобилях только жители прилегающих к ней микрорайонов, сообщил 11 июня на своем сайте телеканал "Астрахань 24".

Сегодня в центре Астрахани появилась кукла в человеческий рост, изображающая президента СССР Михаила Горбачева. Инициаторы акции установили возле куклы плакат с призывом судить Горбачева за измену родине по Уголовному кодексу советских времен. Полицейские демонтировали инсталляцию, сообщил "Арбуз Today".

На Северном Кавказе в День России благодарили врачей

В Махачкале активисты, с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этом регионе, раздавали не только ленточки, но и медицинские маски. В Каспийске библиотекари и активисты Всероссийского движения "Матери России" провели акцию "Испеки пирог и скажи «спасибо»". Женщины передали пироги сотрудникам местной станции скорой помощи, передает РИА "Дагестан".

В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, центральный проспект украсили не только плакатами с символикой Дня России, но и баннерами со словами благодарности врачам и волонтерам, которые помогают бороться с пандемией коронавируса, сообщило РИА "Кабардино-Балкария".

В Черкесске состоялся граффити-фестиваль, участники которого изобразили врачей, ученых, волонтеров, соцработников, курьеров, водителей, работников торговли и ЖКХ, которые не прекратили работу в период самоизоляции, информировало РИА "Карачаево-Черкесия". В 20.00 планируется с помощью проектора окрасить цветами российского флага 26-метровую стелу Дружбы народов в Черкесске, пишет "Интерфакс".

В столице Северной Осетии, Владикавказе, профессиональные артисты исполнили гимн России на осетинском языке. Артисты вышли на сцену, но без зрителей, передает "15-й регион".

В Ставрополе накануне Дня России на здании аграрного университета разместили российский флаг с полотнищем 10 на 16 метров. На зданиях и фасадах организаций и жилых домов вывесили более 20 тысяч флагов. Ленточки с триколором раздавались на улицах и в супермаркетах. Дворовые концерты намечены на вечер, они начнутся в 19.00 мск, сообщила на своем сайте гостелерадиокомпания "Ставрополье".

Власти Ингушетии при содействии благотворительных фондов по случаю Дня России подготовили продуктовые наборы для более чем 400 семей погибших сотрудников МВД, прокуратуры и специальных служб, сообщил сегодня ТАСС.

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