Жители Волгограда раскритиковали организаторов празднования Дня России

13 июня 2019, 05:24

Участники и гости прошедшего в Волгограде спортивного фестиваля, приуроченного ко Дню России, пожаловались на сильную жару и посетовали на невнимательность местных властей, которые не обеспечили спортсменов водой. Некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" местных жителей признались, что не знают, в честь чего проводится праздник.

Как писал "Кавказский узел", День России в Махачкале отметили шествие в народных одеждах и концертом с участием фольклорных коллективов. В Нальчике состоялось шествие по улице Ногмова к Государственному концертному залу с флагами России и Кабардино-Балкарии. Участники празднования в Грозном - бюджетники и студенты - признались, что явка на митинг по случаю праздника была принудительной, но строгого контроля не было.

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В этот же день в 1991 году прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин. 12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российской Федерации.

В Волгограде самым массовым мероприятием в День России стал спортивный фестиваль «Здоровая страна – сильная Россия», который прошел в парке «Дружба: Волгоград-Баку», передает корреспондент "Кавказского узла".

По данным пресс-службы администрации Волгограда, в фестивале участвовали до десяти тысяч человек.

Началось мероприятие в 12.00 по местному времени (11.00 мск) и закончилось в 18.00 по местному времени (17.00 мск). Полицейские ограничили парковку автомобилей около входа в парк, в парковую зону могли заехать только кареты скорой помощи, автомобили ППС и автобусы, которые привезли представителей учебных заведений, участвовавших в фестивале.

Внутри парка на асфальтовой дороге, ведущей к стадиону «Волгоград-Арена», разместились экспозиции ретро-автомобилей и мотоциклов, а также столы с макетами вооружения российской армии. В специально отведенных секторах проводились различные соревнования: эстафеты, сдачи нормативов ГТО, баскетбольные и футбольные матчи.

Тренер спортивной школы олимпийского резерва №8 Людмила Николаевна рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что учащиеся школы специализируются на прыжках в воду.

«Но тут нет бассейна, так что проводим «Веселые старты». Приехали все на общественном транспорте с родителями. Учителя привезли оборудование на личных автомобилях. Никто из администрации города нам не помогал. Ребята все с удовольствием приняли участие в Дне России, отказов не было», - сказала она.

Ученики спортивной школы "Олимпия" после завершения футбольного матча вынуждены были искать, где можно купить воду.

"Администрация могла бы позаботиться о бесплатной воде для участников. Такое пекло. Дети мяч 40 минут гоняли. Неужели нельзя было хотя бы для них питьевую воду организовать", - высказала корреспонденту "Кавказского узла" возмущение мама одного из подростков, которая отказалась назвать свое имя.

Другие родители учеников спортшколы претензий к властям не предъявляли.

«У нас мальчишка - спортивный малый. Они под палящим солнцем часами по полю бегают во время тренировок и соревнований. И мы, родители, уже натренировались на жаре за них болеть. Все нормально», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" папа Сергей.

Празднование Дня России проходило под палящим солнцем

В это время к скамейке подъехала машина скорой помощи. Два полицейских передали врачам женщину, потерявшую сознание. Врачи уложили ее на кушетку, привели в чувство, измерили давление.

«Несмотря на то, что у человека низкий гемоглобин, низкое давление, она пришла сегодня в парк. Хотя знала прекрасно, что будет очень жарко. Зачем устраивать такие походы на жару? Тут ведь и тень не поможет людям с хроническими заболеваниями», - пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" врач подстанции скорой помощи №3 Валерий Корастылев после того, как пострадавшей от солнечного удара женщине стало лучше, и она вернулась к родственникам.

По его словам, это первое обращение граждан за первый час его дежурства, однако вскоре вновь поступил вызов - на другом конце парка стало плохо пенсионерке.

Неподалеку прохожие в беседке приводили в чувство пожилого человека. Им оказался бывший работник Тракторного завода, пенсионер Алексей Подгороднев.

«Не думал, что так жарко-то сегодня будет. Обычно я легко переношу жару. А тут вдруг накрыло. Перед глазами потемнело. Вот упал. Хорошо ребята помогли. Спасибо им», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" после того, как пришел в себя.

Врачи другого автомобиля скорой помощи в это время оказывала помощь женщине, которой стало плохо на концертной площадке, где проходили выступления гимнастов. Там также не было тени.

За два часа, проведенных в парке, корреспондент насчитал восемь случаев, когда из-за жары людям становилось плохо. При этом питьевую воду никто участникам акции и гостям бесплатно не предоставлял.

«Власти знали из прогноза погоды, что сегодня будет пекло. И, тем не менее, не озаботились обезопасить людей в парке от прямых солнечных лучей и летнего зноя... Над площадками, где устроили детскую беготню и соревнования, надо было бы тенты навесить. Хорошо, что дети от солнца не пострадали», - высказал свое возмущение корреспонденту "Кавказского узла" тетя одного из школьников, представившаяся Алевтиной Жуковой.

Корреспондент "Кавказского узла" спросил у участников акции, по своему ли желанию они пришли на мероприятие. Футболисты из спортивной школы «Олимпия» сказали, что они часто участвуют в подобных мероприятиях.

«Ходим с удовольствием. Особенно, когда уроки учить не надо», - сказал один из мальчишек.

Ребята сказали, что в парк их привезли родители на личных автомобилях, организованного подвоза не было.

Волгоградцы рассказали о значении для них Дня России

Корреспондент "Кавказского узла" поинтересовался у жителей города, что для них означает праздник День России.

«День России для меня непонятный праздник. Что-то типа Дня матери или Дня десантных войск», - сказал студент из Волжского Андрей Забазнов, отметив при этом, что не знает историю праздника.

Его друг и однокурсник Саша Ефимов, напротив, сказал, что знает историю происхождения праздника.

«12 июня 1990 года утвердили декларацию о государственном суверенитете России. Это сделали депутаты первого съезда народных депутатов. Я это знаю, потому что этот вопрос мне на исторической олимпиаде в школе достался. На всю жизнь запомнил», - сказал он.

При этом на вопрос корреспондента о том, знает ли он, что после принятия декларации о независимости последовал распад СССР, Ефимов ответил отрицательно.

О значении праздника рассказал 53-летний сотрудник Управляющей компании, инженер Павел Котельников.

«Приняли эту декларацию о независимости и с легким сердцем уничтожили СССР. Это было предательство и тех народов, которые у нас в Союз входили, и русских, которые в тех республиках остались без защиты и без перспектив. Этот шаг привел и к гражданским войнам, которые потом последовали в бывших республиках и на окраинах России. Трагедия это, а не праздник», - сказал он.

На вопрос корреспондента, почему он пришел на праздничное мероприятие, Павел ответил, что по заданию руководства школы привел внука на игры.

«Распад СССР случился из-за подписания декларации независимости России? Разве? Первый раз слышу эту версию. Насколько я знаю, СССР распался из-за кризиса, а не из-за принятия какой-то декларации. Причин там было множество... Но я все равно считаю День России праздником независимости», - сказала бухгалтер, представившаяся Анной Сергеевной.

«Не знаю я про этот праздник ничего. Вроде раньше это был День независимости. Независимости от кого? Не знаю. Я политикой вообще не занимаюсь. Я свои проблемы привык решать, а не государственные задачи. Для меня праздник – повод отдохнуть», - сказал безработный житель Ворошиловского района Сергей Коровин.

Из 11 опрошенных участников праздничного мероприятия в парке Дружбы только четверо ответили, что знают историю происхождения Дня России. Остальные либо вообще не интересовались этим вопросом, либо имеют о нем смутные представления.

Зато участники другого мероприятия - торжественного вручения паспортов юным гражданам Волгограда (проект «Мы граждане твои, Россия!») - о происхождении праздника Дня России знали. Это были 30 кадетов волгоградских школ и их родители.

Вручение паспортов проходило в зале музея-панорамы «Сталинградская битва» с 14.00 до 16.00 по местному времени (13.00 - 15.00 мск). В начале акции ведущий подробно рассказал основные моменты истории возникновения праздника.

«Я знаю все о Дне России. На уроках нам рассказывали. Рад, что именно в этот день получил паспорт гражданина России», - сказал после окончания мероприятия корреспонденту "Кавказского узла" один из кадетов.

Празднование Дня России в Волгограде продолжилось вечером на Нижней террасе набережной имени 62-й Армии. Здесь прошли гала-концерт и фейерверк.