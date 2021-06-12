Жители Махачкалы указали на отсутствие ограничений при праздновании Дня России

12 июня 2021, 18:02

В столице Дагестана по случаю празднования Дня России проходят концерты и мастер-классы, а на вечер запланирован фейерверк. Опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы при этом отметили, что ощущения праздника у них нет, хотя ограничений, связанных с пандемией, в городе не наблюдается.

Сегодня празднуется День России, приуроченный к дате принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 1990 года. Праздничные мероприятия проходят в различных регионах России, в том числе на юге страны.

В честь Дня России праздничные мероприятия проводятся на нескольких площадках Махачкалы. В сквере им. Фазу Алиевой, на Родопском бульваре, в парках 50-летия Октября, Ленинского комсомола и Ак-Гель прошли мастер-классы по хореографии, вокалу, игре на гитаре, изобразительному искусству. На центральной площади состоялся праздничный концерт. На 20.30 мск после выступления оркестра войск Национальной гвардии России запланирован фейерверк, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации города.

Кроме того, по случаю праздника сотрудники поисково-спасательного отряда водрузили российский флаг на вершину горы Тарки-Тау, отметили в МЧС по Дагестану.

Ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в городе не ощущается, сообщили местные жители.

"Видел, как на площади разворачивали огромный флаг. Для чего нужны эти акции, не пойму. Сегодня в Москве ужесточили режим [ограничений] в связи со вспышкой коронавируса, а у нас устраивают массовые мероприятия, концерты", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Расул Алибекович.

Пенсионер Рустам Гамидов напротив считает, что по случаю таких праздников нужно проводить для молодежи мероприятия, устраивать патриотические акции. "А то молодое поколение практически ничего не знает об истории нашей страны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Мне некогда участвовать в мероприятиях, надо зарабатывать деньги для семьи. Говорят, ситуация с коронавирусом осложняется, как бы не закрыли точки общепита. Сегодня клиентов - как обычно [в выходные дни], никакого чувства праздника нет", - рассказала директор одного из городских кафе Земфира.

Пенсионер Магомедрасул отметил, что сегодня в городе много людей, однако не больше, чем в другие выходные дни. "С внуками погулял в парке, послушали концерт, покатались на машинках", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Учительница Марьям Абдулаева заявила, что 12 июня для нее - обычный выходной день. "По городу проходят разные мероприятия, но, как мне кажется, это "для галочки". Будем гулять с семьей в парке", - отметила она.

Супруги из Москвы Людмила и Анатолий заявили, что этот праздник для них не несет никаких чувств. Они отметили, что просто гуляют по городу в этот выходной день.

"Я работаю учителем в школе. Если бы не каникулы, то обязали бы провести с учениками какую-нибудь патриотическую акцию. Идти на акции нас не призывали, проведем этот день с семьей", - рассказала учительница Амина.

"Сказали, что сегодня праздничный день, я особо политикой не интересуюсь. Сходим с друзьями в кафе, погуляем по городу", - сказала студентка Айшат.