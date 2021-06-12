Спасатели развернули флаг на вершине Тарки-Тау. Фото: пресс-служба МЧС по Дагестану

12 июня 2021, 18:02

Жители Махачкалы указали на отсутствие ограничений при праздновании Дня России

В столице Дагестана по случаю празднования Дня России проходят концерты и мастер-классы, а на вечер запланирован фейерверк. Опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы при этом отметили, что ощущения праздника у них нет, хотя ограничений, связанных с пандемией, в городе не наблюдается.

Сегодня празднуется День России, приуроченный к дате принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 1990 года. Праздничные мероприятия проходят в различных регионах России, в том числе на юге страны.

В честь Дня России праздничные мероприятия проводятся на нескольких площадках Махачкалы. В сквере им. Фазу Алиевой, на Родопском бульваре, в парках 50-летия Октября, Ленинского комсомола и Ак-Гель прошли мастер-классы по хореографии, вокалу, игре на гитаре, изобразительному искусству. На центральной площади состоялся праздничный концерт. На 20.30 мск после выступления оркестра войск Национальной гвардии России запланирован фейерверк, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации города.

Кроме того, по случаю праздника сотрудники поисково-спасательного отряда водрузили российский флаг на вершину горы Тарки-Тау, отметили в МЧС по Дагестану.

Ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в городе не ощущается, сообщили местные жители.

"Видел, как на площади разворачивали огромный флаг. Для чего нужны эти акции, не пойму. Сегодня в Москве ужесточили режим [ограничений] в связи со вспышкой коронавируса, а у нас устраивают массовые мероприятия, концерты", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Расул Алибекович.

Пенсионер Рустам Гамидов напротив считает, что по случаю таких праздников нужно проводить для молодежи мероприятия, устраивать патриотические акции. "А то молодое поколение практически ничего не знает об истории нашей страны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Мне некогда участвовать в мероприятиях, надо зарабатывать деньги для семьи. Говорят, ситуация с коронавирусом осложняется, как бы не закрыли точки общепита. Сегодня клиентов - как обычно [в выходные дни], никакого чувства праздника нет", - рассказала директор одного из городских кафе Земфира.

Пенсионер Магомедрасул отметил, что сегодня в городе много людей, однако не больше, чем в другие выходные дни. "С внуками погулял в парке, послушали концерт, покатались на машинках", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Учительница Марьям Абдулаева заявила, что 12 июня для нее - обычный выходной день. "По городу проходят разные мероприятия, но, как мне кажется, это "для галочки". Будем гулять с семьей в парке", - отметила она.

Супруги из Москвы Людмила и Анатолий заявили, что этот праздник для них не несет никаких чувств. Они отметили, что просто гуляют по городу в этот выходной день.

"Я работаю учителем в школе. Если бы не каникулы, то обязали бы провести с учениками какую-нибудь патриотическую акцию. Идти на акции нас не призывали, проведем этот день с семьей", - рассказала учительница Амина.

"Сказали, что сегодня праздничный день, я особо политикой не интересуюсь. Сходим с друзьями в кафе, погуляем по городу", - сказала студентка Айшат.

Примечание:

"Жители Кубани предпочли отдых у моря праздничным мероприятиям в День России", "Участники пикетов в Волгограде назвали День России трагической датой", "Отец Ахмеда Погорова попросил у Путина освободить ингушских активистов".

Автор: Тимур Исаев источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 июня 2021, 18:39

12 июня 2021, 18:14

  • Глава Турага согласился уйти в отставку на фоне жалоб сельчан

    Руководитель администрации Турагского сельского поселения в Дагестане Абульфет Шихимиев проиграл судебную тяжбу с депутатами и решил более не опротестовывать свою отставку. При Шихимиеве на бывших муниципальных землях появились карьеры, а в селении Ничрас закрылись детский сад и медпункт, указал депутат Кунагбег Сефербеков.

12 июня 2021, 17:14

  • 1 Празднование Дня России разделило волгоградцев

    Жители Волгограда, присоединившиеся к празднованию Дня России, рассказали "Кавказскому узлу" о своих патриотических чувствах, а скептически относящиеся к празднику горожане указали на отсутствие демократии и преследование по политическим мотивам.

12 июня 2021, 16:47

12 июня 2021, 15:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи