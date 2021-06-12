Празднование Дня России разделило волгоградцев

12 июня 2021, 17:14

Жители Волгограда, присоединившиеся к празднованию Дня России, рассказали "Кавказскому узлу" о своих патриотических чувствах, а скептически относящиеся к празднику горожане указали на отсутствие демократии и преследование по политическим мотивам.

Как писал "Кавказский узел", сегодня празднуется День России, приуроченный к дате принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 1990 года. Активисты "Левого фронта" провели в Волгограде три одиночных пикета, они назвали сегодняшний день "трагической датой" и указали на негативные социально-экономические последствия распада Советского Союза, а также на отсутствие демократии и гегемонию партии власти в современной России.

Год назад День России проходил в регионах юга страны в условиях карантина - вместо массовых праздничных мероприятий организовались концерты под окнами домов, а торжественный подъем флагов на центральных площадях проходил без зрителей. Ряд акций был посвящен врачам и волонтерам, помогавшим бороться с коронавирусом. Волгоградцы вывешивали российские флаги на балконах и окнах своих домов, а в полдень, не выходя из своих квартир, исполнили гимн страны.

В Волгограде в сегодняшнему дню были подготовлены многочисленные массовые мероприятия. Так, на площадке нижней террасы Центральной набережной с утра начался фестиваль технических видов спорта Drive fest - он продлится 10 часов. Соревнуются профессионалы и любители мото- и автомобильного спорта из Волгограда, Ессентуков, Батайска, Саратова, Краснодара и Ростова-на-Дону.

На верхней террасе Центральной набережной открылись интерактивные площадки, где проходят мастер-классы, спортивные соревнования и детские игры. Рядом с Музыкальным театром развернут пункт приема граждан на контрактную военную службу. В полдень в Волгоградском цирке началась премьера циркового спектакля-шоу о войне «Салют Победы».

В Центральном парке культуры и отдыха запланированы мастер-классы, выступления танцевальных коллективов, выставки творческих работ и фотошколы «Мир искусства». Вечером состоится пенная вечеринка и пройдет открытый благотворительный фестиваль «Дети детям». В ночное время в Волгоградском планетарии все желающие смогут понаблюдать за звездным небом.

В полдень на Центральной набережной было немноголюдно, по периметру она была перекрыта временными заграждениями. Через каждые 50 метров у ограды дежурили военнослужащие. У трех входов в огражденную зону стояли металлоискатели, у которых дежурили полицейские. По дорожкам набережной прохаживались кинологические группы с собаками. У ротонды расположился спецавтомобиль полиции. Повсюду развевались флаги России, на перекрестках дорог на рекламных щитах красовались плакаты в честь Дня России. Люди ходили без масок. Социальную дистанцию никто не соблюдал, передал корреспондент "Кавказского узла".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Жительница Волгограда Елена, которая пришла на Центральную набережную со своими детьми, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что семья до 2020 года День России не праздновала, но затем изменила свое отношение. "Мы детям рассказали, что это праздник посвящен суверенитету нашей страны. Что раньше был советский строй, а сейчас капиталистический. Что наш папа капиталист, и это его праздник", - пошутила Елена.

Она отметила, что привела детей на концерты и мастер-классы. "Сейчас тут малолюдно, и это хорошо. Мы хоть на качелях покачаемся без очереди и в фонтане поплескаемся", - сказала местная жительница. По словам женщины, весь день семья старается провести в парках и в кафе. Вечером бабушка будет угощать внуков праздничным ужином. "Наша бабушка очень серьезно к этому празднику относится. Говорит, что его надо праздновать, как Новый год", - отметила Елена.

Отметим, что власти Кубани подготовили обширную праздничную программу ко Дню России, однако местные жители предпочли провести выходные у моря или на дачах. Одни опрошенные "Кавказским узлом" кубанцы заявили об отсутствии праздничного настроения, другие сочли массовые мероприятия неуместными в период пандемии.

На нижней террасе Центральной набережной за выступлением своей сестры наблюдала инструктор школы «Созвездие» Ирина Зацепина. Ее сестра на мопеде объезжала препятствия и выполняла мототрюки. "День России для нас - патриотический праздник. Конечно, не такой, как 9 мая, но все же… Празднуем в кругу семьи, без спиртного. Руководство школы никак на нас не влияло. Сами с удовольствием приходим на такие мероприятия", - отметила Ирина Зацепина.

Студент Егор Полетаев, фотографировавшийся у фонтана, затруднился сказать, чему посвящен сегодняшний праздник. "День города сегодня?" - спросил он у товарищей, вызвав их смех. Студентка, представившаяся Татьяной, рассказала о стимулах для участия в праздничных мероприятиях. "У нас много волонтеров и вообще много желающих участвовать во всяких мероприятиях, так как вуз за это баллы нам дает. Набираешь баллы – и у тебя появляется возможность перейти на бюджетное обучение", - объяснила она. Девушка отметила, что день России в ее семье не стал традиционным праздником. "Родители с братом на даче его празднуют. С тяпками в руках. А я, вот, к экзаменам готовлюсь", - рассмеялась она.

На Аллее героев, у "Вечного огня", собрались волонтеры и члены молодежных организаций города. 120 участников флешмоба взялись за края огромного Российского триколора, длина которого превышала 100 метров, и стали медленно продвигаться в сторону Центральной набережной. Впереди колонны шла группа девушек – членов волонтерского центра «Перекресток». Волонтер Александра Ельцова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что участие в этом флешмобе для нее «большая честь». В акции она участвует уже второй раз.

"Никто нас не заставляет [участвовать в таких акциях], мы ведь волонтеры. Делаем все по собственной воле. Гордость испытываю за страну. Всей семьей празднуем этот праздник – ходим на Мамаев курган, вечером отмечаем в кругу семьи", - рассказала девушка.

Блогер Кирилл Антюфеев фотографировал акцию на свой сотовый телефон. "Спокойно отношусь к этому празднику. Есть лишний повод не работать людям – и хорошо. У меня все равно работы нет уже четвертый год, поэтому я человек патриотически индифферентный. Впрочем, не вижу особого повода радоваться. В стране много проблем. Главная – отсутствие демократии и большое количество политзаключенных. А это все – ширма и вранье", - сказал Кирилл Антюфеев, указывая в сторону участников флешмоба.

Супруги Кострыкины, котрые наблюдали за флешмобом со стороны, сочли сегодняшний праздник излишним. "У нас слишком много поводов стало для праздников. Скоро работать будет некогда. Если бы машина у нас не сломалась, то поехали бы на Волгу купаться", - сказал Андрей Кострыкин корреспонденту "Кавказского узла". "Праздник не считаем семейным. Все это идет от государства. А государство наше ни скромностью, ни справедливостью не отличается. Так что повода для большой щенячьей радости у нас нет", - со вздохом сказала Александра Кострыкина.