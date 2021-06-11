Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе

11 июня 2021, 17:45

Армянские военные открыли огонь из стрелкового оружия по позициям в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", конфликт на армяно-азербайджанской границе не стихает с середины мая. Так, 10 июня министерства обороны Армении и Азербайджана обменялись обвинениями в обстрелах. По версии армянской стороны, причиной открытия огня стала попытка остановить инженерные работы, которые азербайджанские военные вели на приграничном участке в Гегаркуникской области. Работы на границе с Арменией проводятся для создания пограничной инфраструктуры и не преследуют цели приготовления к наступательным военным действиям, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики и военные эксперты в Баку.

Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. 27 мая шесть армянских военных, занимавшихся минированием на границе, попали в плен. 8 июня Азербайджан заявил о пленении армянского диверсанта. При этом военные эксперты с обеих сторон исключили перерастание локальных инцидентов в масштабный конфликт.

Сегодня начиная с 13.45 (12.45 мск) позиции Азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия, заявило Минобороны Азербайджана. По данным ведомства, огонь велся с позиций вооруженных сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района. Азербайджанская сторона не понесла потерь, ситуация на границе стабилизировалась, подчеркивается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Министерство обороны Армении, по состоянию на 17.45 мск 11 июня, не опубликовало на своем сайте комментариев относительно утверждения азербайджанской стороны.

Напомним, что после осеннего обострения карабахского конфликта осенью 2020 года возник вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Первоначально Ереван настаивал, что демаркация границы возможна только при условии восстановления дипломатических отношений с Баку, однако в мае выразил согласие на предложение Москвы создать трехстороннюю комиссию. Согласием на предложение российских властей ответил и Азербайджан.

Ранее Армения просила вмешаться в ситуацию союзников по Организации договора о коллективной безопасности, указано в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".