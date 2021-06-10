Мукомолы Озургети добились выполнения своих требований

Как сообщал " Кавказский узел ", 6 мая работники мукомольного предприятия "Гурия Экспресс" в Озургети отказались выходить на работу до повышения им зарплаты. Объединение профсоюзов выплатило им деньги в размере месячной зарплаты из фонда организации и пригрозило руководству предприятия еще более масштабной акцией, если до 5 июня требования не будут выполнены. 5 июня сотрудники различных предприятий из Тбилиси и других городов Грузии провели совместное шествие с бастующими работниками мукомольного предприятия "Гурия Экспресс" в Озургети.

Компания "Гурия Экспресс" согласилась на условия сотрудников предприятия на западе Грузии о поэтапном увеличении оплаты труда, заключении трудовых договоров и улучшение условий работы, сообщили сегодня рабочие. Работа предприятия возобновится после подписания договоров с рабочими, отметили в компании.

Работники мукомольного предприятия "Гурия Экспресс" в Озургети завершили 36-дневную забастовку. Рабочим будет увеличена заработная плата, будут подписаны коллективные трудовые договоры и улучшены условия труда, сообщили сотрудники предприятия. "У нас будет фиксированная зарплата в 650 лари, к которой будет добавляться 50 лари каждый месяц в течение трех месяцев, и она достигнет 800 лари. Также у нас будут коллективные договоры. Все наши требования будут выполнены, включая улучшение условий труда", - привело издание Netgazeti слова одного из сотрудников компании.

Рабочие и компания достигли договоренности, все требования сотрудников будут удовлетворены, сообщила администрация компании. "Новые контракты, вероятно, будут подписаны 12 июня. Пока мы заключили устное соглашение. После того, как контракты будут подписаны, работники вернутся к рабочим местам", - процитировал "Sputnik Грузия" слова представителя компании. Он добавил, что, скорее всего, работа возобновится 14 июня.

В мае в Грузии началась целая серия забастовок. Бастовали строители автобана "Восток-Запад", сотрудники заводов "Боржоми" и "Набеглави", акции проводили также курьеры Glovo и таксисты в Кутаиси. На девятый день забастовки рабочие заводов "Боржоми" добились повышения зарплат и улучшения условий труда. К 3 июня прекратили бастовать и сотрудники складов "Набеглави" в Кутаиси и Тбилиси, они добились повышения зарплаты до 278 долларов.

Волна забастовок в Грузии вызвана низкой оплатой труда и массовыми нарушениями прав рабочих, указал руководитель Объединения профсоюзов Ираклий Петриашвили. Акции рабочих организованы внешними силами перед осенними выборами в органы местного самоуправления, считает руководитель НПО "Новая экономическая школа" Паата Шешелидзе.