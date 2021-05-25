Акция протеста в таксистов Кутаиси https://www.rustavi2.ge/ka/news/199939

25 мая 2021, 10:46

Таксисты в Кутаиси потребовали улучшения условий труда

Около 200 работников такси вышли сегодня на акцию протеста в Кутаиси, потребовав от руководства компании повышения зарплат и улучшения условий труда.

Сегодня в Кутаиси водители службы такси "Максим" объявили о проведении забастовки. По их словам причиной этому послужил неудовлетворительный размер зарплаты.

"Мы обслуживаем клиентов по невысоким ценам. Вы знаете, что цена за литр топлива превысила три лари (около 90 центов США, – Прим. "Кавказского узла"), поэтому мы больше не можем покупать топливо", – привел грузинский "Первый канал" комментарий одного из бастующих, слова которого перевел корреспонденту "Кавказского узла".

В акции приняли участие около 200 таксистов. По их словам, числа клиентов из-за пандемии низкое, по этой причине они потребовали от компании "Максим" повысить тариф на извоз. Бастующие также потребовали встречи с руководством компании, чтобы донести до администрации свои требования, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

"Кавказский узел" ранее писал, что в Грузии также бастуют работники компаний Б"оржоми" и "Набеглави", которые также требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Акции рабочих проходят независимо друг от друга.

Примечание:

"Роспотребнадзор забраковал продукцию 12 винзаводов Грузии", "Три грузинских винодельческих предприятия просят зарегистрировать их продукцию в России", "Россельхознадзор и агентство продовольствия Грузии договорились о начале работы по возврату грузинской сельхозпродукции в РФ".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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