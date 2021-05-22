Сотрудники завода "Набеглави" провели акцию протеста в Тбилиси

22 мая 2021, 12:29

Несколько десятков сотрудников завода "Набеглави" провели сегодня акцию протеста перед офисом компании в Тбилиси, потребовав улучшения условий труда и повышения зарплат.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 мая около 70 сотрудников завода по розливу минеральной воды "Набеглави" на Западе Грузии объявили забастовку, потребовав улучшить условия их труда и повышения зарплат.

Бастующие рабочие компании "Набеглави" вышли сегодня на акцию протеста в Тбилиси около офиса компании "Цкали Маргебели", которой принадлежат заводы по розливу минеральной воды, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показаны несколько десятков мужчин. Они стоят кучкой около забора, за которым видно многоэтажное здание. Обстановка на видео в целом спокойная.

Вместе с этим забастовка продолжается в селе Набеглави, где расположен завод по розливу минеральной воды. В акции участвуют почти все работники предприятия, из-за чего оно практически остановило работу, передал телеканал. "По сравнению с тем объемом работы, который мы выполняем, наша зарплата мизерная. Нам платили 3 лари в час (около 1 доллара, – Прим. "Кавказского узла"), месяц назад нам добавили 50 тетри. Мы хотим увеличить нашу почасовую оплату как минимум до 5 лари (около 1,5 доллара, – Прим. "Кавказского узла")", – приведены в публикации слова одного из участников забастовки.

Между тем к прежним участникам акции присоединились водители складов "Набеглави" в Тбилиси и Кутаиси, передала сегодня "Грузия Online".

"Кавказский узел" также писал, что 17 мая около 400 рабочих Боржомских разливочных заводов в Грузии объявили забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплат. Вечером 18 мая администрация заводов "Боржоми" выступила с заявлением, в котором отметила, что уровень зарплаты бастующих сотрудников сохраняется несмотря на пандемию, а сама забастовка организована профсоюзами с целью саботажа. Сегодня утром участники забастовки объявили о начале проведения акций протеста.

Напомним, что поставки из Грузии в Россию минеральной воды и вина был запрещен весной 2006 года. Официальной причиной запрета стали претензии Роспотребнадзора к качеству товаров. В феврале 2013 года группа специалистов Роспотребнадзора первый раз посетила Грузию для проверки качества продукции предприятий, которые заявили о готовности поставлять в Россию вино и минералку. По итогам инспекции стало известно, что для регистрации в РФ предприятиями Грузии может быть представлено около 200 видов вина, а также известная марка воды "Боржоми".