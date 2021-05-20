Сотрудники завода "Набеглави" во время забастовки 20.05.2021. Кадр видео https://www.rustavi2.ge/ka/news/199512

20 мая 2021, 13:15

Сотрудники завода "Набеглави" в Грузии потребовали повышения зарплат

Около 70 сотрудников завода по розливу минеральной воды "Набеглави" на Западе Грузии объявили сегодня забастовку, потребовав улучшить условия их труда и повышения зарплат.

Часть работников завода по розливу минеральной воды "Набеглави" из числа водителей и дистрибьюторов объявили забастовку с требованием повысить им зарплаты.

"Мы требуем повышения зарплат, нормальных условий и полагающегося нам отпуска", – привел сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2" слова одного из участников забастовки.

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показаны работники завода "Набеглави", которые проводят акцию возле ворот предприятия. Несколько десятков мужчин стоят около входа на территорию предприятия, на их лицах надеты медицинские маски, бастующие ведут себя спокойно, среди них преимущественно люди среднего и пожилого возраста.

В забастовке принимают участие около 70 человек. Источник, из которого производится розлив воды "Набеглави", расположен на территории одноименного курорта в Западной Грузии. Источник был обнаружен в 1905 году, передал сегодня "Sputnik Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что 17 мая около 400 рабочих Боржомских разливочных заводов в Грузии объявили забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплат. Вечером 18 мая администрация заводов "Боржоми" выступила с заявлением, в котором отметила, что уровень зарплаты бастующих сотрудников сохраняется несмотря на пандемию, а сама забастовка организована профсоюзами с целью саботажа. Сегодня утром участники забастовки объявили о начале проведения акций протеста.

Напомним, что поставки из Грузии в Россию минеральной воды и вина был запрещен весной 2006 года. Официальной причиной запрета стали претензии Роспотребнадзора к качеству товаров. В феврале 2013 года группа специалистов Роспотребнадзора первый раз посетила Грузию для проверки качества продукции предприятий, которые заявили о готовности поставлять в Россию вино и минералку. По итогам инспекции стало известно, что для регистрации в РФ предприятиями Грузии может быть представлено около 200 видов вина, а также известная марка воды "Боржоми".

Примечание:

"Роспотребнадзор забраковал продукцию 12 винзаводов Грузии", "Три грузинских винодельческих предприятия просят зарегистрировать их продукцию в России", "Россельхознадзор и агентство продовольствия Грузии договорились о начале работы по возврату грузинской сельхозпродукции в РФ".

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