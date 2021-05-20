Бастующие рабочие завода "Боржоми". Кадр видео Sputnik Georgia - все о Грузии https://www.youtube.com/watch?v=5qoGpn05BAo&t=2s

20 мая 2021, 10:45

Бастующие рабочие завода "Боржоми" объявили о начале акций протеста

В знак протеста против отказа администрации заводов "Боржоми" повышать зарплаты бастующим рабочим они намерены провести акции протеста. В частности, участники забастовки пройдут сегодня маршем по улицам города Боржоми, рассказал лидер профильного профсоюза Георгий Диасамидзе.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая около 400 рабочих Боржомских разливочных заводов в Грузии объявили забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплат. Вечером 18 мая администрация заводов "Боржоми" выступила с заявлением, в котором отметила, что уровень зарплаты бастующих сотрудников сохраняется несмотря на пандемию, а сама забастовка организована профсоюзами с целью саботажа.

Сотрудники заводов "Боржоми" продолжают забастовку. При этом они решили провести акции протеста. Так сегодня бастующие пройдут маршем по улицам города Боржоми, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер профсоюзного комитета заводов "Боржоми" Георгий Диасамидзе.

Заводы "Боржоми" являются градообразующими предприятиями, в одноименном городе от их работы зависят многие семьи, передало сегодня издание "Формула". Руководство компании "Боржоми" готово обсудить с бастующими каждый интересующий их вопрос, рассказал депутат парламента от Боржоми и Ахалцихе Антон Оболашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Оболашвили 19 мая принял участие во встрече администрации заводов "Боржоми" с бастующими работниками. Требования забастовщиков практически выполнены, отметил он. "Встреча прошла достаточно конструктивно. Предприятие готово обсудить каждый вопрос. Требования, которые предъявляются к сотрудникам, по сути, близки к пониманию. Каждый сотрудник – это капитал предприятия и о каждом сотруднике заботятся. Спрос, который касался вознаграждения и выражался в цифрах, близок к их расчетам, почти удовлетворен", – заявил изданию "Формура" Оболашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Во избежание провокаций, организованных членами профильных профсоюзов, компания "Боржоми" была вынуждена приостановить работу заводов, сообщила вечером 19 мая администрация предприятия. "Как очень ответственная компания, мы приостанавливаем работу обоих заводов, чтобы избежать провокаций, организованных профсоюзными активистами, которые ставят под угрозу здоровье и безопасность людей", – сказано в заявлении компании, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Работу своих заводов компания готова возобновить в любой момент. Значительная часть сотрудников продолжила работать в последние дни и по-прежнему желает это делать, сказано в сообщении.

Между тем, к забастовке присоединились водители грузовиков, которые вывозили готовую продукцию с заводов, передало издание "Формула". "В первый день забастовки компания привезла сторонних рабочих, которые должны были заменить бастующих. Но эти люди в знак солидарности отказались работать", – привело издание слова одного из участников акции протеста.

"IDS Borjomi Georgia" выступает против участия профсоюзов в переговорах между рабочими и руководство компании, заявил другой участник забастовки.

Напомним, что импорт минеральной воды и вина из Грузии в Россию был запрещен весной 2006 года. Официальной причиной запрета стали претензии Роспотребнадзора к качеству товаров. В феврале 2013 года группа специалистов Роспотребнадзора первый раз посетила Грузию для проверки качества продукции предприятий, которые заявили о готовности поставлять в Россию вино и минералку. По итогам инспекции стало известно, что для регистрации в РФ предприятиями Грузии может быть представлено около 200 видов вина, а также известная марка воды "Боржоми".

Примечание:

"Три грузинских винодельческих предприятия просят зарегистрировать их продукцию в России", "Россельхознадзор и агентство продовольствия Грузии договорились о начале работы по возврату грузинской сельхозпродукции в РФ", "Роспотребнадзор забраковал продукцию 12 винзаводов Грузии".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 мая 2021, 13:34

20 мая 2021, 13:15

20 мая 2021, 12:47

  • Массовое отравление произошло в волгоградском детсаду

    Родители 10 воспитанников детского сада рассказали о диарее и рвоте у их детей, сообщили в мэрии Волгограда, предположив, что заболевание не связано с организацией питания в детсаду. Прокуратура начала проверку обстоятельств отравления детей.

20 мая 2021, 11:49

20 мая 2021, 11:15

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи