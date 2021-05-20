Бастующие рабочие завода "Боржоми" объявили о начале акций протеста

20 мая 2021, 10:45

В знак протеста против отказа администрации заводов "Боржоми" повышать зарплаты бастующим рабочим они намерены провести акции протеста. В частности, участники забастовки пройдут сегодня маршем по улицам города Боржоми, рассказал лидер профильного профсоюза Георгий Диасамидзе.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая около 400 рабочих Боржомских разливочных заводов в Грузии объявили забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплат. Вечером 18 мая администрация заводов "Боржоми" выступила с заявлением, в котором отметила, что уровень зарплаты бастующих сотрудников сохраняется несмотря на пандемию, а сама забастовка организована профсоюзами с целью саботажа.

Сотрудники заводов "Боржоми" продолжают забастовку. При этом они решили провести акции протеста. Так сегодня бастующие пройдут маршем по улицам города Боржоми, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер профсоюзного комитета заводов "Боржоми" Георгий Диасамидзе.

Заводы "Боржоми" являются градообразующими предприятиями, в одноименном городе от их работы зависят многие семьи, передало сегодня издание "Формула". Руководство компании "Боржоми" готово обсудить с бастующими каждый интересующий их вопрос, рассказал депутат парламента от Боржоми и Ахалцихе Антон Оболашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Оболашвили 19 мая принял участие во встрече администрации заводов "Боржоми" с бастующими работниками. Требования забастовщиков практически выполнены, отметил он. "Встреча прошла достаточно конструктивно. Предприятие готово обсудить каждый вопрос. Требования, которые предъявляются к сотрудникам, по сути, близки к пониманию. Каждый сотрудник – это капитал предприятия и о каждом сотруднике заботятся. Спрос, который касался вознаграждения и выражался в цифрах, близок к их расчетам, почти удовлетворен", – заявил изданию "Формура" Оболашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Во избежание провокаций, организованных членами профильных профсоюзов, компания "Боржоми" была вынуждена приостановить работу заводов, сообщила вечером 19 мая администрация предприятия. "Как очень ответственная компания, мы приостанавливаем работу обоих заводов, чтобы избежать провокаций, организованных профсоюзными активистами, которые ставят под угрозу здоровье и безопасность людей", – сказано в заявлении компании, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Работу своих заводов компания готова возобновить в любой момент. Значительная часть сотрудников продолжила работать в последние дни и по-прежнему желает это делать, сказано в сообщении.

Между тем, к забастовке присоединились водители грузовиков, которые вывозили готовую продукцию с заводов, передало издание "Формула". "В первый день забастовки компания привезла сторонних рабочих, которые должны были заменить бастующих. Но эти люди в знак солидарности отказались работать", – привело издание слова одного из участников акции протеста.

"IDS Borjomi Georgia" выступает против участия профсоюзов в переговорах между рабочими и руководство компании, заявил другой участник забастовки.

Напомним, что импорт минеральной воды и вина из Грузии в Россию был запрещен весной 2006 года. Официальной причиной запрета стали претензии Роспотребнадзора к качеству товаров. В феврале 2013 года группа специалистов Роспотребнадзора первый раз посетила Грузию для проверки качества продукции предприятий, которые заявили о готовности поставлять в Россию вино и минералку. По итогам инспекции стало известно, что для регистрации в РФ предприятиями Грузии может быть представлено около 200 видов вина, а также известная марка воды "Боржоми".