Администрация заводов "Боржоми" назвала необоснованной забастовку рабочих

19 мая 2021, 07:11

Уровень зарплаты бастующих сотрудников сохраняется несмотря на пандемию, а сама забастовка организована профсоюзами с целью саботажа, считает администрация заводов "Боржоми". Бастующие рабочие разбили палаточный лагерь и заявили о намерении продолжить акцию протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая около 400 рабочих Боржомских разливочных заводов в Грузии объявили забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплат.

Вечером 17 мая завершилась встреча администрации завода "Боржоми" с бастующими сотрудниками. Руководство компании отказалось выполнять требования рабочих, сообщил вечером 17 мая грузинский "Первый канал" со ссылкой на лидера профсоюза "Боржоми" Георгия Диасамидзе.

По его словам, администрация завода планирует привезти в компанию сотрудников из других регионов. Бастующих рабочие заявили о намерении продолжить акцию протеста, сказано в публикации.

Поздно вечером 17 мая участники забастовки установили палатки. Компания IDS Borjomi Georgia распространило заявление, в котором назвала акцию протеста целенаправленной попыткой саботажа, передал на своем сайте телеканал "Рустави-2". "Забастовка рабочих – это попытка целенаправленного саботажа, организованная профсоюзами. Сотрудники завода требуют повышения зарплат на 50%. При этом заработная плата наших работников на 30-40% выше среднестатистической зарплаты. Кроме того, у компании есть программы бонусов, денежных выплат, финансирования образования детей сотрудников, медицинского страхования, питания и прочие льготы", – привел телеканал заявление компании "Боржоми", перевод текста которого выполнен "Кавказским узлом".

Уровень зарплаты работникам заводов "Боржоми" сохраняется несмотря на пандемию, при этом в апреле фонд оплаты труда был увеличен на 10%, заявила администрация завода. "Компания готова повышать зарплаты по должностям <…> что, к сожалению, оказалось неприемлемым для бастующих сотрудников", – сказано в сообщении.

Несмотря на забастовку, заводы "Боржоми" продолжают работать, сообщила администрация. "Мы <…> готовы к конструктивному правовому диалогу с нашими сотрудниками. Надеемся, что путем переговоров найдем оптимальное решение для всех", – сказано в заявлении IDS Borjomi Georgia.

Напомним, что импорт минеральной воды и вина из Грузии в Россию был запрещен весной 2006 года. Официальной причиной запрета стали претензии Роспотребнадзора к качеству товаров. В феврале 2013 года группа специалистов Роспотребнадзора первый раз посетила Грузию для проверки качества продукции предприятий, которые заявили о готовности поставлять в Россию вино и минералку. По итогам инспекции стало известно, что для регистрации в РФ предприятиями Грузии может быть представлено около 200 видов вина, а также известная марка воды "Боржоми".