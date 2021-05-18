Рабочие заводов "Боржоми" потребовали улучшить условия труда

18 мая 2021, 10:45

Около 400 рабочих Боржомских разливочных заводов в Грузии объявили сегодня забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплат. Акции протеста предшествовал отказ руководства выполнить требования сотрудников, пояснили в профсоюзном комитете заводов.

Рабочие Боржомских разливочных заводов №1 и №2 объявили с сегодняшнего утра забастовку, требуя улучшения условий труда. Всего в забастовке участвуют около 400 человек, сообщил лидер профсоюзного комитета заводов "Боржоми" Георгий Диасамидзе. "Всего на двух заводах работают 550 человек, но 150 человек – это администрация, а рабочие все участвуют в забастовке. Мы прошли процесс медиации, согласно законодательству, но переговоры не принесли плоды. Поэтому началась забастовка", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководство не соглашается выполнять условия рабочих, сообщил грузинскому изданию "Формула" один из сотрудников завода. "Мы работаем каждый день, у нас нет ни недели отдыха. У меня дневная зарплата 17 лари (5 долларов США). У нас нет нормальной зарплаты, нам сказали замолчать, поэтому мы объявили забастовку", – приведены в публикации слова рабочего, перевод которых выполнен корреспондентом "Кавказского узла".

Со стороны руководства завода работникам поступали угрозы об увольнении в случае, если они не вернутся к работе, добавил он. "Даже сейчас, когда мы стоим здесь, сотрудников вызывают и запугивают, угрожают, если вы не вернетесь на работу вас уволят. Эта забастовка будет продолжаться до тех пор, пока права рабочих не будут защищены, зарплаты и условия труда не улучшатся", – добавил участник забастовки.

В случае, если компания не выполнит их требований, то рабочие намерены перекрыть дорогу, подчеркнул он.

Заводами "Боржоми" владеет компания "Грузинское стекло и минеральная вода" (GGMW), которая была создана в 1995 году. Компания занимается розливом и продажей минеральной воды из Боржомской долины. Завод "Боржоми" расположен в одноименном городе, следует из справки на сайте компании.

Напомним, что импорт минеральной воды и вина из Грузии в Россию был запрещен весной 2006 года. Официальной причиной запрета стали претензии Роспотребнадзора к качеству товаров. В феврале 2013 года группа специалистов Роспотребнадзора первый раз посетила Грузию для проверки качества продукции предприятий, которые заявили о готовности поставлять в Россию вино и минералку. По итогам инспекции стало известно, что для регистрации в РФ предприятиями Грузии может быть представлено около 200 видов вина, а также известная марка воды "Боржоми".