Водители "Набеглави" прекратили забастовку

03 июня 2021, 19:33

Сотрудники складов "Набеглави" в Кутаиси и Тбилиси добились повышения зарплаты до 278 долларов и возобновили работу.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая около 70 сотрудников завода по розливу минеральной воды "Набеглави", которым владеет компания "Цкали Маргебели" объявили забастовку, потребовав улучшить условия их труда и повышения зарплат. 22 мая к участникам присоединились водители складов "Набеглави" в Тбилиси и Кутаиси.

Между менеджментом и работниками дистрибьюторской компании ООО "Энгади", которая входит в состав холдинга "Маргебели" (Margebeli Holding), достигнута договоренность. Компания не прекращала поставки на западе Грузии, в Тбилиси удалось частично справиться своими силами, говорится в сообщении в Facebook "Набеглави".

Водители добились повышения зарплаты с 650 (199 долларов США - прим. "Кавказского узла") до 900 лари (276 долларов США). Вначале было соглашение между компанией и водителями было достигнуто в Кутаиси, а затем - в Тбилиси, пишет Netgazeti со ссылкой на водителя Давида Куцию.

Бонусная система пока осталась неизменной, отметил сегодня "Sputnik-Грузия".

Водители с 3 июня вернулись к работе, однако переговоры продолжаются "для обеспечения дополнительных трудовых прав и безопасности", проинформировала "Грузия-Online" со ссылкой на Объединение профсоюзов Грузии.

Сотрудники завода "Набеглави" пришли к соглашению с компанией 25 мая и возобновили работу, следует из публикации в Facebook компании.