Бастующие в Озургети заблокировали мукомольный завод. Фото https://www.rustavi2.ge/ka/news/199937

25 мая 2021, 11:46

Бастующие в Озургети заблокировали мукомольный завод

Работники мукомольного предприятия "Гурия Экспресс" в Озургети не позволили сегодня вывезти с территории завода продукцию, заблокировав въезд. Руководство компании направило жалобу в суд с требованием признать забастовку необоснованной.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 мая работники мукомольного предприятия "Гурия Экспресс" в Озургети отказались выходить на работу до повышения им зарплаты. Руководство предприятия начало переговоры с бастующими.

Участники забастовки из числа сотрудников мукомольного завода в Озургети заблокировали сегодня офис компании и въезд на территорию предприятия, не позволив грузовикам вывезти продукцию. На место прибыли сотрудники полиции, передал сегодня телеканал "Рустави-2", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Бастующие перекрыли въезд на территорию завода после того, как появилась информация, что его администрация привезла рабочих из других регионов, сказано в сообщении. "Мы не можем получить деньги, чтобы прокормить семью, а руководство предприятия с нами не разговаривает", – сказал сегодня в эфире телеканала "Формула" один из бастующих Шота Николаишвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Компания "Гурия Экспресс" подала в суд жалобу с требованием признать забастовку незаконной, передал телеканал. "Это несанкционированная забастовка. По крайней мере по закону забастовку не объявляли. От администрации есть отрицательный ответ по поводу повышения зарплаты", – сказал в эфире телеканала "Формула" юрист "Гурии Экспресс" Акакий Тоидзе.

Солидарность бастующим выразила Конфедерация профсоюзов Грузии заявив, что поддерживает их акции протеста. "Здесь есть два типа проблем: во-первых, это нарушение Трудового кодекса и нарушение закона об охране труда, а также [низкая оплата труда]. <…> Мы окажем им правовую помощь", – привел телеканал "Формула" слова координатора имеретинского офиса Конфедерации профсоюзов Грузии Ираклия Мхеидзе.

Напомним, что сегодня забастовку также объявили работники такси в Кутаиси, которые потребовали повышения зарплат и улучшения условий труда. Ранее аналогичные требования к администрации предприятий выдвинули сотрудники заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" и Набеглави".

Примечание:

"Сотрудники "Руставского азота" согласились вернуться к работе", "Тысячи шахтеров в Чиатуре начали забастовку", "Шахтеры в Ткибули приостановили забастовку".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 мая 2021, 14:15

25 мая 2021, 14:12

25 мая 2021, 13:15

25 мая 2021, 12:25

  • Дело Цховребова и Джабиева передано в суд

    В Верховный суд Южной Осетии направлено дело о покушении на главу МВД Игоря Наниева, в котором обвиняются Николай Цховребов и умерший после допроса Инал Джабиев, сообщила сегодня Генпрокуратура республики.

25 мая 2021, 12:08

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи