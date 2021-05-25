Бастующие в Озургети заблокировали мукомольный завод

25 мая 2021, 11:46

Работники мукомольного предприятия "Гурия Экспресс" в Озургети не позволили сегодня вывезти с территории завода продукцию, заблокировав въезд. Руководство компании направило жалобу в суд с требованием признать забастовку необоснованной.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 мая работники мукомольного предприятия "Гурия Экспресс" в Озургети отказались выходить на работу до повышения им зарплаты. Руководство предприятия начало переговоры с бастующими.

Участники забастовки из числа сотрудников мукомольного завода в Озургети заблокировали сегодня офис компании и въезд на территорию предприятия, не позволив грузовикам вывезти продукцию. На место прибыли сотрудники полиции, передал сегодня телеканал "Рустави-2", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Бастующие перекрыли въезд на территорию завода после того, как появилась информация, что его администрация привезла рабочих из других регионов, сказано в сообщении. "Мы не можем получить деньги, чтобы прокормить семью, а руководство предприятия с нами не разговаривает", – сказал сегодня в эфире телеканала "Формула" один из бастующих Шота Николаишвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Компания "Гурия Экспресс" подала в суд жалобу с требованием признать забастовку незаконной, передал телеканал. "Это несанкционированная забастовка. По крайней мере по закону забастовку не объявляли. От администрации есть отрицательный ответ по поводу повышения зарплаты", – сказал в эфире телеканала "Формула" юрист "Гурии Экспресс" Акакий Тоидзе.

Солидарность бастующим выразила Конфедерация профсоюзов Грузии заявив, что поддерживает их акции протеста. "Здесь есть два типа проблем: во-первых, это нарушение Трудового кодекса и нарушение закона об охране труда, а также [низкая оплата труда]. <…> Мы окажем им правовую помощь", – привел телеканал "Формула" слова координатора имеретинского офиса Конфедерации профсоюзов Грузии Ираклия Мхеидзе.

Напомним, что сегодня забастовку также объявили работники такси в Кутаиси, которые потребовали повышения зарплат и улучшения условий труда. Ранее аналогичные требования к администрации предприятий выдвинули сотрудники заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" и Набеглави".