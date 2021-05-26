Завод "Боржоми". Фото: официальный сайт "Боржоми" https://www.borjomi.com

26 мая 2021, 19:42

Рабочие заводов "Боржоми" добились согласия на повышение зарплат

На девятый день забастовки рабочие смогли добиться согласия владельцев предприятия на повышение зарплат и улучшение условий труда, работа заводов "Боржоми" возобновится с 27 мая, сообщил представитель профсоюзов.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая около 400 рабочих Боржомских разливочных заводов в Грузии объявили забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплат. 18 мая компания "Боржоми" заявила, что уровень зарплаты бастующих сохраняется несмотря на пандемию, а сама забастовка организована профсоюзами с целью саботажа. 21 мая Объединение профсоюзов Грузии поддержало бастующих рабочих.

Бастующие работники "Боржоми" на девятый день забастовки достигли соглашения с владельцами предприятия, сообщил лидер профсоюзов Гиоргий Диасомидзе. "Владельцы заводов "Боржоми" согласились удовлетворить все требования рабочих", - заявил он в эфире телекомпании "Рустави 2".

Сегодня рабочие, профсоюзные лидеры и владельцы провели переговоры, и владельцы предприятия согласились повысить зарплату рабочих на 30%, улучшить условия труда рабочих, работа предприятий возобновится 27 мая, сообщил Диасомидзе. 

Компания также расширит штат, чтобы сотрудникам больше не приходилось работать сверхурочно, пояснили рабочие. "Наши требования были выполнены. На всех участках уравняли зарплаты, а потом повысили на 30%. Мы все оформим документально", - сказал  в эфире телекомпании работник завода "Боржоми" Зураб Бухрикидзе.

"Прошли довольно интенсивные переговоры с работниками. Достигнута договоренность, которая предполагает определенные компромиссы с обеих сторон. Соглашение справедливое и объективное", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова руководителя завода в Боржоми Мераба Ахметели.

Примечание:

"Бастующие в Озургети заблокировали мукомольный завод", "Таксисты в Кутаиси потребовали улучшения условий труда", "Сотрудники завода "Набеглави" в Грузии потребовали повышения зарплат".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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