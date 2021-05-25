Два человека госпитализированы после ДТП с маршруткой на Ставрополье

25 мая 2021, 12:08

Пассажиры маршрутного такси пострадали в результате автоаварии в Ставропольском крае, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня утром на 188-м километре автодороги Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды в черте Левокумского округа.

"Грузовик Renault не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей пассажирской "Газели" и допустил попутное столкновение. Два пассажира "Газели" с травмами доставлены в районную больницу. Оба водителя не ранены", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

В момент аварии в "Газели", которая двигалась по маршруту Нефтекумск - Георгиевск, находились четыре пассажира и водитель, уточнили в УГИБДД.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 30 апреля в Ставропольском крае произошла авария с участием микроавтобуса, в котором в Черкесск на соревнования ехали дети из Волгограда. Пятеро из них погибли, 3 мая состоялись их похороны. В этот день в области был объявлен траур. Семь пострадавших - шесть детей и один взрослый - были доставлены в медучреждения Москвы.