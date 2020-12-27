Пользователи соцсети раскритиковали приговор по делу о резонансном ДТП на Ставрополье

27 декабря 2020, 10:32

Суд назначил 5,5 года колонии подростку из ставропольского села Кочубеевское, обвиненному в гибели несовершеннолетней девушки. Пользователи соцсети назвали слишком мягким наказание водителю.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре шестнадцатилетнему водителю из села Кочубеевского предъявлено обвинение в гибели несовершеннолетней девушки. В ночь после ДТП около 500 жителей Кочубеевского на сходе потребовали выселить семью задержанного. Они также предъявили претензии к местной цыганской общине и призвали правоохранителей не допустить, чтобы виновный ушел от ответственности. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заверил, что взял уголовное дело под личный контроль.

Шестнадцатилетнему водителю из села Кочубеевского предъявлено обвинение в гибели несовершеннолетней девушки, отчитались сегодня силовики о расследовании ДТП, после которого жители села требовали изгнать семью задержанного.

Следствие и суд установили, 13 августа 16-летний житель села Кочубеевское, управляя автомобилем, сбил на тротуаре 15-летнюю девочку. После этого он скрылся, а ребенок от травм умер на месте, утверждают следователи.

Автомобиль принадлежал сельчанину, при этом водительского удостоверения, разрешающего управлять машиной, у него не было, сообщила 25 декабря прокуратура Ставропольского края на своем сайте.

Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ), и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ) и назначил 5,5 года лишения свободы в воспитательной колонии, а также запретил три 3 года управлять транспортными средствами и оштрафовал на 20 тысяч рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю на своем сайте.

Отметим, максимальные санкции по этой статье составляют до 12 лет лишения свободы.

Дело поступило в суд 23 ноября, приговор вынесен 24 декабря, следует из карточки дела на сайте Кочубеевского районного суда Ставропольского края.

Комментариев осужденного или его представителей относительно решения суда не поступало.

Приговор жителю села недостаточно суров, сочли пользователи Instagram, комментируя сообщения о решении суда на странице следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю в Instagram, насчитывающему 32,1 тысячи подписчиков. По данным на 10.20 мск сегодня сообщение набрало 16 комментариев и 167 отметок "нравится".

"Пять лет. Цирк. А чем это ДТП отличается от ДТП с участием Ефремова? Почему там срок больше. Отсутствие водительского удостоверения [...] это разве не отягчающие причины. Скрылся с места ДТП. Как?" - написала 9437aleksei.

"Почему срок установлен по минималке?" - возмутился 9437aleksei.

"Где же правосудие?" - поддержала его viktoria_07777.

"Очень мало", - согласилась alyaninova97_.