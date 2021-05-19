19 мая 2021, 20:23
Ребенок скончался в результате ДТП с мусоровозом на Ставрополье
Трехлетний ребенок попал под мусоровоз, в результате чего скончался, сообщил Следком, начав проверку безопасности услуг по вывозу мусора.
Инцидент, по данным ведомства, произошел сегодня селе Левокумка. "Под колеса мусоровоза попал трехлетний мальчик. От полученных травм ребенок скончался", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.
По факту происшествия начата проверка на предмет безопасности услуг по вывозу мусора. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал о гибели ребенка под колесами мусоровоза в июне 2017 года. В краевом МВД сообщили, что водитель автомашины МАЗ собирал мусор от жилых домов в Светлограде и совершил наезд на восьмилетнего пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.
"Водитель микроавтобуса отправлен под домашний арест после гибели детей из Волгограда", "Гибель подростков в Новочеркасске вызвала вопрос об эффективности "Безопасного города", "Депутат заподозрен в гибели ребенка после ДТП на Ставрополье".
19 мая 2021, 19:59
-
Правозащитники сочли слова Кадырова пользователю Instagram угрозой убийства
Угрозы Кадырова в адрес пользователя, назвавшего его "шайтаном", подпадают под статью об угрозе убийством. Однако даже если сам пользователь или правозащитники подадут жалобу по этому поводу, прокуратура Чечни проигнорирует ее, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.
19 мая 2021, 19:35
-
Врач и следователь дали показания по делу о пытках нальчан
Диагноз, поставленный потерпевшему, невозможно подтвердить обследованиями, указал нейрохирург в суде по делу об избиении в полиции жителей Нальчика Александра Князева и Валерия Левдика. Суд также заслушал силовика, установившего личности задержавших нальчан полицейских, и отклонил ходатайство Князева с просьбой отложить процесс, чтобы его новый адвокат мог ознакомиться с делом.
19 мая 2021, 18:37
-
Глава дагестанского села обвинен в служебном подлоге
В суд направлено дело бывшего главы села Буглен Буйнакского района, который обвинен в том, что необоснованно выдал местной жительнице земельный участок.
19 мая 2021, 17:57
-
Спасатели Кубани подключились к поискам пропавшего в Адыгее туриста
В поисках пропавшего на реке Белой туриста принимают участие 40 спасателей, в том числе спасатели из Краснодарского края. Поиски осложняет поднявшийся уровень воды в реке, сообщило МЧС по Адыгее.
19 мая 2021, 16:58
-
Абхазские ветераны предложили Бжании уйти в отставку
Ветераны обвинили президента Абхазии Аслана Бжанию в преследовании оппозиции, проявленной слабости в отношениях с Грузией и социальных проблемах, в том числе занижении данных по коронавирусу. Парламенту необходимо принять закон об импичменте, заявили сегодня представители ветеранской организации "Аруаа".
-
19 мая 2021, 16:231
Кубанские правозащитники призвали наказать силовиков за избиение казака на пикете
-
19 мая 2021, 15:091
Армения обвинила Азербайджан в срыве переговоров
-
19 мая 2021, 09:50
Кемал Ардзинба убит в результате нападения в Сухуме
-
19 мая 2021, 01:28
Правозащитники раскритиковали патриархию за позицию по конфликту в Дманиси
-
18 мая 2021, 23:562
Аналитики оценили шансы деанонимизации автора негативного комментария в адрес Кадырова
-
18 мая 2021, 13:361
Власти Франции запретили Гадаеву возвращаться в страну
-
19 мая 2021, 18:37
Глава дагестанского села обвинен в служебном подлоге
-
19 мая 2021, 17:57
Спасатели Кубани подключились к поискам пропавшего в Адыгее туриста
-
19 мая 2021, 14:09
Ростовский застройщик приговорен к шести годам колонии за хищение 430 миллионов
-
19 мая 2021, 12:31
Депутаты проголосовали за нового генпрокурора Южной Осетии
-
19 мая 2021, 10:46
Россия предложила посредничество при демаркации армяно-азербайджанской границы
-
19 мая 2021, 08:00
Дело о срыве строительства жилья для сирот в Знаменске передано в суд
-
19 мая 2021, 06:24
Власти Дагестана разрешили открыть банкетные залы
-
18 мая 2021, 21:00
Прокуратура заинтересовалась массовой гибелью тюленей в Дагестане
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
19 мая 2021, 08:542
Защита указала на предвзятость процесса по делу ингушских активистов
-
17 мая 2021, 22:17
Национальные мотивы Кавказа украсили Каспийскую неделю моды в Астрахани
-
10 сентября 2020, 20:0724
Кадыров Рамзан Ахматович
-
18 мая 2021, 21:32
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговПродолжение суда над ингушским протестом (фото) 1
-
18 февраля 2021, 21:54
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговСудебное шапито над ингушским протестом 1
-
13 февраля 2021, 22:05
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговЗаявление председателей Региональных отделений партии «ЯБЛОКО» Юга России 1
-
19 мая 2021, 16:34
На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении
-
18 мая 2021, 19:05
Конфликт в Дманиси: почему подрались сваны и азербайджанцы
-
18 мая 2021, 11:12В Нальчике вспомнят жертв Кавказской войны
-
15 мая 2021, 16:21В Ленинкенте регулярно отключают воду
-
13 мая 2021, 14:45В Царицино открывается выставка Владимира Соскиева
-
10 мая 2021, 19:52Угрозы в адрес бывшего сотрудника Сочинского нацпарка
-
08 мая 2021, 16:01На землях Сочинского национального парка проводятся геологические изыскания
-
03 мая 2021, 09:32
В апреле 2021 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе убит один человек
-
05 апреля 2021, 14:18
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в 1 квартале 2021 года пострадали 19 человек