Ребенок скончался в результате ДТП с мусоровозом на Ставрополье

19 мая 2021, 20:23

Трехлетний ребенок попал под мусоровоз, в результате чего скончался, сообщил Следком, начав проверку безопасности услуг по вывозу мусора.

Инцидент, по данным ведомства, произошел сегодня селе Левокумка. "Под колеса мусоровоза попал трехлетний мальчик. От полученных травм ребенок скончался", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По факту происшествия начата проверка на предмет безопасности услуг по вывозу мусора. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о гибели ребенка под колесами мусоровоза в июне 2017 года. В краевом МВД сообщили, что водитель автомашины МАЗ собирал мусор от жилых домов в Светлограде и совершил наезд на восьмилетнего пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.