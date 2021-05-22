22 мая 2021, 23:09

Сообщения об угрозе взрывов в Ростовской области оказались ложными

Специалисты не нашли взрывных устройств в ростовском торгово-развлекательном центре "Рио" и торговом центре "Мега" в Аксайском районе, из которых были эвакуированы тысячи людей.

Как писал "Кавказский узел", посетители и персонал торгово-развлекательного центра "Рио" в Ростове-на-Дону были эвакуированы сегодня после анонимного сообщения о минировании здания.

Специалисты обследовали торгово-развлекательный центр "Рио" и не нашли никаких опасных предметов, сообщили в Управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ростова-на-Дону. "Кинологи обыскали весь центр. Ничего не нашли, информация о минировании была ложной. ТРЦ "Рио" снова работает", - сказал собеседник агентства. По уточненным данным, из торгового центра были эвакуированы четыре тысячи человек.

Ложной оказалась информация и о минировании еще одного торгового центра, "Мега", расположенного в Аксайском районе Ростовской области. Оттуда эвакуировали восемь тысяч человек, со ссылкой на администрацию района передал ТАСС.

Звонивший заявил, что взрывное устройство заложено в его автомобиле, припаркованном у ТРЦ "Мега". Этот человек задержан. Автор сообщения о минировании "Рио", в свою очередь, требовал два миллиарда долларов, сообщил "Интерфакс".

Примечание:

"Двоих школьников в Северной Осетии задержали после звонка о минировании", "Сообщения о минировании судов Волгограда оказались ложными", "Сообщение о минировании в Сунже стало вторым за неделю".

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