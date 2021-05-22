1350 человек эвакуированы из ростовского торгового центра из-за угрозы взрыва

22 мая 2021, 19:27

Посетители и персонал эвакуированы из торгово-развлекательного центра "Рио" в Ростове-на-Дону после анонимного сообщения о минировании здания.

"В 16:34 мск, по сообщению анонимного заявителя, ТРЦ "Рио" "заминирован". [Экстренные] службы оповещены, привлечено два расчета спасателей. В 16:47 мск начата эвакуация людей", - сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ростова-на-Дону.

Из торгового центра, находящегося в центральной части города на проспекте Нагибина, к 17:07 мск эвакуированы 1350 человек. На место прибыли специалисты, пишет со ссылкой на ведомство ТАСС.

"Нас всех вывели на улицу. Стоим под дождем, холодно. Приехали машины скорой помощи, внутрь никого не пускают, - цитирует одну из сотрудниц ТЦ ростовское информагентство "161.ru".

В пресс-службе городской администрации сообщили, что человек, сообщивший о минировании, потребовал 2 миллиарда долларов, "чтобы разминировать комплекс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 1 сентября 2020 года сотрудники школы в Ростове-на-Дону были эвакуированы после сообщения о минировании.