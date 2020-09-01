Сотрудники школы в Ростове-на-Дону эвакуированы после сообщения о минировании

01 сентября 2020, 08:56

Сообщение о минировании ростовской школы поступило сегодня, когда детей в учреждении еще не было, из здания эвакуированы несколько сотрудников, сообщил источник.

По его данным, информация о минировании школы в Советском районе поступила в полицию в 07:30 мск.

В тот момент в школе не было детей, из здания эвакуированы несколько сотрудников образовательного учреждения, пишет со ссылкой на свой источник "Интерфакс".

В школы Ростова-на-Дону сегодня, в День знаний, ученики идут на торжественные линейки, которые решено было проводить при соблюдении ограничительных мер в связи с COVID-19, сообщает "161.ru".

При этом, линейки проводятся только для первоклассников и на открытом воздухе, пишет со ссылкой на постановление губернатора Ростовской области Василия Голубева "Комсомольская правда".

"Кавказский узел" также сообщал, что 12 августа поступили анонимные сообщения о минировании Ворошиловского и Кировского районных судов, а также Ростовского областного суда. Люди, находившиеся в зданиях этих судов, были эвакуированы. Специалисты не нашли бомбы в Ростовском облсуде.