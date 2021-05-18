Двоих школьников в Северной Осетии задержали после звонка о минировании

18 мая 2021, 08:00

В Северной Осетии правоохранители задержали двоих учеников девятых классов одной из школ города Ардона, заподозрив их в ложном сообщении о минировании учебного заведения. Один из школьников рассказал после задержания, что действительно хотел взорвать школу.

Из школы после звонка пришлось эвакуировать 187 человек.

Взрывного устройства в школе не нашли, но один из задержанный позже ребят заявил, что он на самом деле хотел взорвать школу, сообщило 17 мая издание "ОсНова".

Анонимное сообщение о минировании школы №4 в Ардоне поступило в полицию 15 мая. Неизвестный пригрозил взорвать учебное заведение, если оттуда не эвакуируют всех людей, сообщил 17 мая телеграм-канал Baza.

Специалисты обследовали территорию, взрывчатые вещества они не обнаружили, но впоследствии силовики задержали 16-летнего и и 15-летнего учеников девятых классов этой школы, подозреваемых в ложном вызове. Подростков доставили в отделение, где они и признались в звонке.

Один из учеников рассказал полицейским, что в школе его обзывали и в целом отношения с учениками у него не сложились. Чтобы отомстить, школьник, по его словам, стал собирать самодельные взрывные устройства, а одно из них он начинил поражающими элементами и хотел за городом посмотреть, как оно сработает. Однако привести его в действие у него не получилось. Тогда он решил проверить, как работают экстренные службы - встретился с приятелем из параллельного класса и подговорил его сообщить о том, что в школе заложена бомба, рассказал силовикам ученик.

На перемене после четвертого урока школьники позвонили на номер 112, дождались приезда экстренных служб, а затем вместе со всеми покинули школу и затерялись в толпе, пишет телеграм-канал.

В отношении подростка пока расследуется дело только о ложном сообщении о теракте, потому что ни взрывного устройства, ни его компонентов дома у школьника не нашли, отмечает 17 мая агентство "Регион онлайн".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 марта в Волгограде ученики школ были эвакуированы из-за угрозы взрыва.