Школьный класс в Северной Осетии. Кадр видео ГТРК "Алания" https://www.youtube.com/watch?v=EkS6oo3VvMw

18 мая 2021, 08:00

Двоих школьников в Северной Осетии задержали после звонка о минировании

В Северной Осетии правоохранители задержали двоих учеников девятых классов одной из школ города Ардона, заподозрив их в ложном сообщении о минировании учебного заведения. Один из школьников рассказал после задержания, что действительно хотел взорвать школу.

Из школы после звонка пришлось эвакуировать 187 человек.

Взрывного устройства в школе не нашли, но один из задержанный позже ребят заявил, что он на самом деле хотел взорвать школу, сообщило 17 мая издание "ОсНова".

Анонимное сообщение о минировании школы №4 в Ардоне поступило в полицию 15 мая. Неизвестный пригрозил взорвать учебное заведение, если оттуда не эвакуируют всех людей, сообщил 17 мая телеграм-канал Baza.

Специалисты обследовали территорию, взрывчатые вещества они не обнаружили, но впоследствии силовики задержали 16-летнего и и 15-летнего учеников девятых классов этой школы, подозреваемых в ложном вызове. Подростков доставили в отделение, где они и признались в звонке.

Один из учеников рассказал полицейским, что в школе его обзывали и в целом отношения с учениками у него не сложились. Чтобы отомстить, школьник, по его словам, стал собирать самодельные взрывные устройства, а одно из них он начинил поражающими элементами и хотел за городом посмотреть, как оно сработает. Однако привести его в действие у него не получилось. Тогда он решил проверить, как работают экстренные службы - встретился с приятелем из параллельного класса и подговорил его сообщить о том, что в школе заложена бомба, рассказал силовикам ученик.

На перемене после четвертого урока школьники позвонили на номер 112, дождались приезда экстренных служб, а затем вместе со всеми покинули школу и затерялись в толпе, пишет телеграм-канал.

В отношении подростка пока расследуется дело только о ложном сообщении о теракте, потому что ни взрывного устройства, ни его компонентов дома у школьника не нашли, отмечает 17 мая агентство "Регион онлайн".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 марта в Волгограде ученики школ были эвакуированы из-за угрозы взрыва.

Примечание:

"Уроки в 130 школах Северной Осетии отменены из-за учений ФСБ", "Суды в Волгоградской области возобновили работу после проверки данных о минировании", "В Ставрополе задержаны двое мужчин за ложный донос о теракте".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 мая 2021, 11:54

  • Активист на пикете в Волгограде потребовал освободить Платошкина

    Волгоградский активист Михаил Матвеев провел одиночный пикет с требованием освободить лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, обвиненного в распространении фейков о коронавирусе и подготовке массовых беспорядков. Некоторые горожане поддержали активиста.

18 мая 2021, 11:44

18 мая 2021, 10:45

  • Рабочие заводов "Боржоми" потребовали улучшить условия труда

    Около 400 рабочих Боржомских разливочных заводов в Грузии объявили сегодня забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплат. Акции протеста предшествовал отказ руководства выполнить требования сотрудников, пояснили в профсоюзном комитете заводов.

18 мая 2021, 09:50

18 мая 2021, 08:57

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи