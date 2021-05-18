18 мая 2021, 21:00

Прокуратура заинтересовалась массовой гибелью тюленей в Дагестане

К проверке информации о массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря привлекли специалистов Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая мертвых краснокнижных тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря в Дербенте. Минприроды Дагестана попросило Росприроднадзор выяснить обстоятельства гибели тюленей.

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) - единственное млекопитающее, живущее в Каспийском море. В марте 2020 года Минприроды обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. В свою очередь, Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом: за 120 лет их численность снизилась с миллиона особей до менее 100 тысяч, сообщило 18 апреля 2020 года на своем сайте Северо-Кавказское управление Росрыболовства.

Прокуратура Дагестана начала проверку по поводу массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства "Интерфакс-Юг". 

"Проведение надзорных мероприятий с привлечением специалистов поручено Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре", - привел слова старшего помощника ведомства Татьяны Голубовой ТАСС.

На сайте прокуратуры Дагестана информации о проверке по поводу гибели тюлений, по состоянию на 20.50 мск сегодня, нет.

Отметим, что этот случай массовой гибели тюленей стал в Дагестане третьим за последние полгода. 6 мая стало известно, что отряд московских и дагестанских ученых нашел на побережье недалеко от Махачкалы множество погибших краснокнижных каспийских нерп. Часть животных, по данным экологов, запуталась в рыболовных сетях, а многие молодые особи были без шкур. Гибель 170 краснокнижных тюленей вызвана действиями браконьеров, в чьи рыболовные сети попали животные, предположило  Минприроды России.

В декабре 2020 года на побережье Каспийского моря от Махачкалы до Дербента были обнаружены около 300 трупов тюленей. Версию их гибели от интоксикации тяжелыми металлами Росрыболовство исключило. В связи с версией о гибели животных от инфекции в дагестанское управление Россельхознадзора была направлена просьба принять решение об утилизации трупов животных. Однако ведомство заявило, что этим должны заниматься ветслужбы муниципалитетов, на территории которых найдены мертвые тюлени. В Каспийском природоохранном центре, в свою очередь, указали на отсутствие крематора для утилизации тел животных.

Примечание:

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