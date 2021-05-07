Минприроды связало гибель тюленей в Дагестане с браконьерством

07 мая 2021, 12:51

Массовая гибель краснокнижных тюленей близ Махачкалы вызвана действиями браконьеров, в чьи рыболовные сети попали животные, предположило сегодня Минприроды России. Итоги проверки будут переданы в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор, заверило ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая стало известно, что отряд московских и дагестанских ученых насчитал на побережье Каспийского моря недалеко от Махачкалы более 150 погибших нерп, занесенных в Красную книгу России. Часть животных, по данным экологов, запуталась в рыболовных сетях, а многие молодые особи были без шкур.

Причины гибели животных могут быть разными: от загрязнения моря до рыболовства, указал координатор природоохранных программ научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров. Управление СКР по Дагестану 6 мая сообщило, что начало процессуальную проверку в связи с информацией о массовой гибели тюленей.

Массовая гибель краснокнижных тюленей в Каспийском море может быть связана с браконьерским ловом рыбы, предположило сегодня Минприроды России.

По данным министерства, на берег вынесло 170 мертвых животных, и почти все из них - молодые особи. "Скорее всего, тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале Минприроды.

Сотрудники министерства систематизируют информацию, собранную во время обследования прибрежной зоны, в том числе фотографии и GPS-координаты каждого погибшего тюленя. "Материалы уже ждут в природоохранной прокуратуре и Росприроднадзоре", - отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило, что ситуацию взял на контроль министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. "Вопиющая ситуация. Под угрозу поставлена популяция редких животных, почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством!" – приводятся в публикации его слова.

Управление СКР по Дагестану, по состоянию на 12.50 мск, не опубликовало на своем сайте информацию об итогах доследственной проверки.

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) - единственное млекопитающее Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении", сообщили 26 апреля 2019 года "Зори Табасарана". В марте 2020 года Минприроды обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. В свою очередь, Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом. Если в конце XIX века их численность превышала миллион особей, то в настоящее время их менее 100 тысяч, сообщило 18 апреля 2020 года на своем сайте Северо-Кавказское территориальное управление федерального агентства по рыболовству.

Напомним, версию о браконьерстве озвучил ранее и директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев. Поскольку со многих тюленей содрана шкура, это свидетельствует о том, что они стали жертвами браконьеров, указал он.

Поскольку среди погибших животных много молодняка, основная причина всплеска смертности не глобальная, подтвердил и гендиректор НЭЦ "Морские млекопитающие" Андрей Болтунов.

Ранее "Кавказский узел" писал и о других случаях массовой гибели животных в Дагестане. Так, 3 марта "Каспийский природоохранный центр" сообщил, что в Аграханском заливе и заливе "Муравейник" в пригороде Махачкалы массово гибнут лебеди, утки и другие дикие птицы. Позднее в марте в устье канала Старый Бахтемир были обнаружены около 40 мертвых пеликанов.

В декабре 2020 года на побережье Каспийского моря от Махачкалы до Дербента были обнаружены около 300 трупов тюленей. Росрыболовство исключило версию их гибели от интоксикации тяжелыми металлами. В связи с версией о гибели животных от инфекции в дагестанское управление Россельхознадзора была направлена просьба принять решение об утилизации трупов животных. Однако ведомство заявило, что этим должны заниматься ветеринарные службы муниципалитетов, на территории которых были обнаружены мертвые животные. В Каспийском природоохранном центре, в свою очередь, указали на отсутствие крематора для утилизации тел животных.