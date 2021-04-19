Канал имени Октябрьской Революции в Султанянгиюрте Фото: Софья Гаджиева https://water-rf.ru/

19 апреля 2021, 18:25

Дагестанский чиновник обвинен в загрязнении воды в Каспийске

Передано в суд дело бывшего директора канала имени Октябрьской революции, обвиняемого в превышении полномочий в связи с загрязнением озера Рыбье, которое обеспечивает водой жителей Избербаша и Каспийска.

Как писал "Кавказский узел", 19 января следователи сообщили о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий в связи с загрязнением озера Рыбье против директора ФГБУ "Минмелиоводхоз" Залкипа Курбанова.

По материалам дела, Залкип Курбанов, зная, что в реку Талгинка поступают канализационные, сточные и дренажные воды, 3 декабря 2020 года распорядился прокопать траншею и направить реку в канал имени Октябрьской революции. Затем, как заявило следствие, чтобы уменьшить объем воды, Курбанов и руководство канала сбросили воду из канала в озеро Рыбье, которое обеспечивает водой жителей Избербаша и Каспийска, из-за чего возникла угроза массового отравления жителей, а тысячи людей оставались без воды продолжительное время.

Сегодня следствие отчиталось о передаче в суд дела директора филиала ФГБУ "Канал имени Октябрьской революции" Кадилабаганда Кадилабагандова, который также обвинен в превышении полномочий в связи с загрязнением озера Рыбье.

По версии следствия, именно Кадилабагандов дал указание своему подчиненному открыть шлюз и организовать сброс воды из канала имени Октябрьской революции в озеро Рыбье, которое обеспечивает водоснабжением жителей городов Избербаш и Каспийск. В результате ухудшения качества воды в озере, которая пришла в негодность, стали значительно превышены максимально допустимые значения ее химических и микробиологических свойств, отмечает следствие.

"Из-за противоправных действий обвиняемого возникла угроза массового заболевания и отравления большого количества граждан. Тысячи граждан оставались без воды продолжительное время", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Управления Следственного комитета России по Дагестану.

В нем указано, что расследование уголовного дела в отношении директора ФГБУ "Дагмелиоводхоз" продолжается.

Напомним, 3 декабря 2020 года в Ленинском районе Махачкалы из-за сильных осадков из берегов вышла река Талгинка, под угрозой подтопления оказались жилые кварталы, была подтоплена подстанция, в результате жители Махачкалы, Хасавюрта и восьми районов Дагестана остались без электричества. 5 декабря глава Каспийска Борис Гонцов сообщил о резком ухудшении качества воды в городе и призвал горожан употреблять только бутилированную воду, подача качественной питьевой воды была восстановлена лишь 22 декабря. Мутная вода шла в дома горожан в связи с тем, что загрязняющие стоки из Махачкалы попадали в реку Талгинка, а затем - в канал имени Октябрьской революции.

Примечание:

"Второе уголовное дело возбуждено против главы "Минмелиоводхоза" Дагестана", "Пользователи соцсети призвали мэрию очистить речку и обезопасить мост в Махачкале", "Меликов отчитал чиновников за грязную воду в Каспийске".

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