Мэрия Каспийска заявила о решении проблемы с питьевой водой

22 декабря 2020, 13:42

Специалисты восстановили подачу качественной питьевой воды жителям Каспийска в Дагестане, сообщили сегодня в городской администрации.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря новый глава Каспийска Борис Гонцов сообщил о резком ухудшении качества воды в городе и призвал горожан употреблять только бутилированную воду. Из-за выпадения двухмесячной нормы осадков за две недели дома каспийчан в некоторых районах города оказались окружены водой. Горожане также пожаловались на качество водопроводной воды. Они заявили, что власти не реагируют на обращения. После жалоб жителей прокуратура начала проверку соблюдения санитарных правил. По предварительным данным, из-за выпавших осадков загрязнились сточные воды канала имени Октябрьской Революции и озера "Рыбье", что привело к ухудшению качества воды, указало ведомство. 15 декабря в мэрии сообщили, что на водохранилище уже подан достаточный напор воды, водоснабжение вскоре будет восстановлено в прежнем режиме. Вода в кранах по-прежнему грязная и мутная, сообщили горожане.

"С середины ноября текущего года город Каспийск после непрерывных дождей оставался без чистой питьевой воды. Из кранов шла мутная вода. Мэрии удалось восстановить качественное водоснабжение для горожан", - цитирует пресс-службу городской администрации "Интерфакс".

По словам сотрудника мэрии, мутная вода шла в дома горожан в связи с тем, что загрязняющие стоки из Махачкалы попадали в реку Талгинка, а затем - в канал имени Октябрьской революции, откуда идет водоснабжение. "Это и стало причиной того, что большая часть населения Каспийска (112 тысяч человек) не получали чистую питьевую воду. Власти города организовали подвоз питьевой воды", - сказал он.