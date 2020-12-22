22 декабря 2020, 13:42

Мэрия Каспийска заявила о решении проблемы с питьевой водой

Специалисты восстановили подачу качественной питьевой воды жителям Каспийска в Дагестане, сообщили сегодня в городской администрации.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря новый глава Каспийска Борис Гонцов сообщил о резком ухудшении качества воды в городе и призвал горожан употреблять только бутилированную воду. Из-за выпадения двухмесячной нормы осадков за две недели дома каспийчан в некоторых районах города оказались окружены водой. Горожане также пожаловались на качество водопроводной воды. Они заявили, что власти не реагируют на обращения. После жалоб жителей прокуратура начала проверку соблюдения санитарных правил. По предварительным данным, из-за выпавших осадков загрязнились сточные воды канала имени Октябрьской Революции и озера "Рыбье", что привело к ухудшению качества воды, указало ведомство. 15 декабря в мэрии сообщили, что на водохранилище уже подан достаточный напор воды, водоснабжение вскоре будет восстановлено в прежнем режиме. Вода в кранах по-прежнему грязная и мутная, сообщили горожане.

"С середины ноября текущего года город Каспийск после непрерывных дождей оставался без чистой питьевой воды. Из кранов шла мутная вода. Мэрии удалось восстановить качественное водоснабжение для горожан", - цитирует пресс-службу городской администрации "Интерфакс".

По словам сотрудника мэрии, мутная вода шла в дома горожан в связи с тем, что загрязняющие стоки из Махачкалы попадали в реку Талгинка, а затем - в канал имени Октябрьской революции, откуда идет водоснабжение. "Это и стало причиной того, что большая часть населения Каспийска (112 тысяч человек) не получали чистую питьевую воду. Власти города организовали подвоз питьевой воды", - сказал он.

Примечание:

"Жители Каспийска указали чиновникам на проблемы с подвозом питьевой воды", "Махачкалинцы рассказали о перебоях с подачей электричества", "Кровли домов повреждены после шторма в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 декабря 2020, 14:59

22 декабря 2020, 14:13

22 декабря 2020, 14:06

  • Противники Пашиняна перекрыли три междугородные трассы в Армении

    Жители Армении, требующие отставки Никола Пашиняна, перекрыли сегодня дороги Ванадзор - Ереван, Иджеван - Ереван и Ванадзор - Дилижан. В Ереване сторонники оппозиции вышли на митинг около здания правительства, к акции протеста присоединились театральные работники и сотрудники метрополитена. Оппозиция призвала жителей страны принять участие в общереспубликанской забастовке.

22 декабря 2020, 13:52

22 декабря 2020, 13:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи