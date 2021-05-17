Погибший тюлень в Каспийском море в Дербенте. Кадр видео https://vk.com/wall-181593762_1542957

17 мая 2021, 13:08

Тела тюленей найдены на побережье Каспия в Дербенте

Минприроды Дагестана попросило Росприроднадзор выяснить обстоятельства гибели нескольких краснокнижных каспийских тюленей, найденных в акватории моря в Дербенте.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая стало известно, что отряд московских и дагестанских ученых нашел на побережье недалеко от Махачкалы множество погибших краснокнижных каспийских нерп. Часть животных, по данным экологов, запуталась в рыболовных сетях, а многие молодые особи были без шкур. Гибель 170 краснокнижных тюленей вызвана действиями браконьеров, в чьи рыболовные сети попали животные, предположило 7 мая Минприроды России.

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) - единственное млекопитающее, живущее в Каспийском море. В марте 2020 года Минприроды обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. В свою очередь, Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом: за 120 лет их численность снизилась с миллиона особей до менее 100 тысяч, сообщило 18 апреля 2020 года на своем сайте Северо-Кавказское управление Росрыболовства.

Мертвых краснокнижных тюленей вновь обнаружили на берегу Каспийского моря в Дербенте, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы Минприроды Дагестана.

"Мы этот инцидент зафиксировали и соответствующее письмо направили в Росприроднадзор для выяснения обстоятельств гибели нескольких краснокнижных тюленей в акватории Каспия в Дербенте", - приводит его слова ТАСС.

У найденных в Дербенте нескольких погибших тюленей нет внешних повреждений, сообщило вечером 16 мая в своем Telegram-канале издание "Подъем". По данным издания, перед этим местные жители сообщали, что Каспийское море в акватории города покрылось чёрной плёнкой, и предположили, что это произошло из-за загрязнения моря.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью, на которой видно лежащее на берегу у кромки воды тело тюленя. Сколько животных найдены погибшими, в сообщениях не уточняется. На сайте и в Instagram-аккаунте Минприроды Дагестана этой информации, по состоянию на 13.05 мск, также нет.

Отметим, что этот случай массовой гибели тюленей стал в Дагестане третьим с декабря 2020 года. Тогда на побережье Каспийского моря от Махачкалы до Дербента были обнаружены около 300 трупов тюленей. Росрыболовство тогда исключило версию их гибели от интоксикации тяжелыми металлами. В связи с версией о гибели животных от инфекции в дагестанское управление Россельхознадзора была направлена просьба принять решение об утилизации трупов животных. Однако ведомство заявило, что этим должны заниматься ветслужбы муниципалитетов, на территории которых найдены мертвые тюлени. В Каспийском природоохранном центре, в свою очередь, указали на отсутствие крематора для утилизации тел животных.

Примечание:

"Кубанские экологи раскритиковали планы строительства курорта "Долина Васта"", "Дагестанский чиновник обвинен в загрязнении воды в Каспийске", "Двухмесячный карантин по бешенству введен в Миллерово".

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