Жители приграничных сел Армении пожаловались на проблемы с доступом к пастбищам и воде

16 мая 2021, 14:01

Военные, угрожая оружием, запрещают пасти скот на приграничных пастбищах и приближаться к водохранилищу, заявили жители Сюникской и Гегаркуникской областей Армении. Власти Армении и Азербайджана возобновили сегодня переговоры об урегулировании конфликта на границе. Как писал "Кавказский узел", 12 мая армянская сторона сообщила, что азербайджанские военные продвинулись вглубь Сюникской области Армении и попытались закрепиться в районе Черного озера. 13 мая Минобороны Армении заявило, что предотвращена еще одна попытка азербайджанских военных пересечь границу. В Сюникской и Гегаркуникской областях Армении находятся около 250 азербайджанских военных, заявил в тот же день и.о. главы правительства Никол Пашинян. Официальный Баку утверждает, что пограничники всего лишь меняли дислокацию в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах. 14 мая Армения официально попросила военной помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Развязывание вооруженного конфликта в Сюникской области маловероятно, поскольку армянская сторона пытается разрешить инцидент дипломатическим путем, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные эксперты. Страны ОДКБ не станут вступать в конфронтацию с Азербайджаном из-за Армении, однако можно надеяться, что Кремль убедит Баку отодвинуть войска, считают политологи в Ереване. Власти Армении примут предложение президента Франции о вынесении конфликта в Сюнике на рассмотрение в Совбез ООН только, если ситуация выйдет из-под контроля, однако они опасаются реакции России, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Минобороны Армении заявило сегодня, что помешало азербайджанским военным провести работы по тыловому обеспечению. Ситуация в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении стабильная, несмотря на то, что азербайджанские военные не вернулись на свои исходные позиции и продолжают находиться на территории Армении, указали в ведомстве. Никаких строительных работ азербайджанские солдаты на территории Армении не проводят, подчеркивается в сообщении.

"Все возможные пути обеспечения находятся под контролем вооруженных сил Армении, то есть они лишены возможности пополнить свое вооружение и другие средства", - сказано в сообщении Минобороны Армении, переведенном корреспондентом "Кавказского узла". В ведомстве отметили, что сегодня с 14.00 (13.00 мск) возобновились переговоры между сторонами.

15 мая представители Армении и Азербайджана на встрече с участием главы российского миротворческого контингента не смогли договориться об урегулировании пограничного конфликта.

Окрестности Черного озера находятся под контролем армянских подразделений, заявил в ночь на 16 мая опубликовал на личной странице в Facebook и.о. вице-премьера Армении Тигран Авинян. В подтверждение своих слов он сослался на публикацию изданием Syuniacyerkir фотографий с армянскими военнослужащими на фоне озера.

Азербайджанцы пригрозили местным жителям автоматами, чтобы те покинули зону водохранилища, заявил "Кавказского узла" житель Вардениса. "Город Варденис и семь сел используют это водохранилище, и теперь там азербайджанцы. Мы сами вели с ними переговоры, но безрезультатно. В любой момент они могут перекрыть нам как питьевую, воду, так и оросительную", - пожаловался местный житель.

Он также указал, что общинные пастбища оказались под прицелом азербайджанских военных, и никто сейчас не может вывести скот.

Защитник прав человека Арман Татоян посетил приграничные села и встретился с жителями села Кут. По словам Татояна, пастухи пожаловались ему, что азербайджанцы еще 12 мая потребовали покинуть местные пастбища, угрожая автоматами. "Все село Кут, включая школу, оказалось под прямым прицелом азербайджанских вооруженных сил. Жизнь и безопасность жителей общины под угрозой. Люди лишились возможности заниматься животноводством", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение омбудсмена, размещенное сегодня на его странице в Facebook.

Группа добровольцев перекрыла 14 мая автомагистраль в Сюникской области, потребовав дать оружие жителям приграничных сел. Полиция задержала девятерых активистов, один из них объявил сухую голодовку.

Азербайджанские посты появились на границе с Сюникской областью Армении по итогам боевых действий в зоне карабахского конфликта в 2020 году. Граница прошла по трассе Горис – Капан, часть жителей Армении вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан заявляет, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об осеннем обострении карабахского конфликта сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".