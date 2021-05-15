Переговоры по ситуации в Сюнике прошли безрезультатно

15 мая 2021, 20:32

Представители Армении и Азербайджана на встрече с участием главы российского миротворческого контингента не смогли договориться об урегулировании пограничного конфликта. Азербайджанские военные остаются на занятых ими позициях, сообщило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 мая армянская сторона сообщила, что азербайджанские военные продвинулись вглубь Сюникской области Армении и попытались закрепиться в районе Черного озера. 13 мая Минобороны Армении заявило, что предотвращена еще одна попытка азербайджанских военных пересечь границу. В Сюникской и Гегаркуникской областях Армении находятся около 250 азербайджанских военных, заявил в тот же день и.о. главы правительства Никол Пашинян. Официальный Баку заявил, что пограничники всего лишь меняли дислокацию в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах. 14 мая Армения официально попросила военной помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Развязывание вооруженного конфликта в Сюникской области маловероятно, поскольку армянская сторона пытается разрешить инцидент дипломатическим путем, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные эксперты. Страны ОДКБ не станут вступать в конфронтацию с Азербайджаном из-за Армении, однако можно надеяться, что Кремль убедит Баку отодвинуть войска, считают политологи в Ереване. Власти Армении примут предложение президента Франции о вынесении конфликта в Сюнике на рассмотрение в Совбез ООН только, если ситуация выйдет из-под контроля, однако они опасаются реакции России, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Сегодня вечером состоялись армяно-азербайджанские переговоры по ситуации в Сюнике, их координировал командир российского миротворческого контингента генерал Рустам Мурадов. По словам заместителя главы общины города Горис в Сюникской области Армении Менуа Овсепяна, эти переговоры результатов не дали, передал "Sputnik Армения".

Азербайджанские военнослужащие продолжают находиться на территории Сюникской и Гегаркуникской областей Армении, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минобороны Армении. Армянская сторона настаивает, чтобы азербайджанцы покинули занятые ими позиции безо всяких условий, подчеркнули в ведомстве. "Новых продвижений после 13 мая азербайджанских военнослужащих нет, а в некоторых местах в результате действий армянской армии они и вовсе отошли назад", - добавил сотрудник Минобороны.

Отметим, что группа добровольцев перекрыла 14 мая автомагистраль в Сюникской области, потребовав дать оружие жителям приграничных сел. Полиция задержала девятерых активистов, один из них объявил сухую голодовку.

Азербайджанские посты появились на границе с Сюникской областью Армении по итогам боевых действий в зоне карабахского конфликта в 2020 году. Граница прошла по трассе Горис – Капан, часть жителей Армении вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об осеннем обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".