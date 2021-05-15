Армянские аналитики озвучили условия вынесения проблемы Сюника на рассмотрение Совбеза ООН

15 мая 2021, 13:09

Власти Армении примут предложение президента Франции о вынесении конфликта в Сюнике на рассмотрение в Совбез ООН только, если ситуация выйдет из-под контроля, однако они опасаются реакции России, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая армянская сторона сообщила, что азербайджанские военные продвинулись вглубь Сюникской области Армении и попытались закрепиться в районе Черного озера. В Сюникской и Гегаркуникской областях Армении находятся около 250 азербайджанских военных, заявил на следующий день и.о. главы правительства Никол Пашинян. Официальный Баку заявил, что пограничники всего лишь меняли дислокацию в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах. 14 мая Армения направила официальное заявление в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с проникновением азербайджанских военных на территорию страны, а Пашинян попросил помощи у президента России Владимира Путина. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из пограничного района Армении и выразил солидарность армянскому народу.

Передвижения азербайджанских войск на границе происходят согласно картам министерства обороны СССР 1970-х годов, заявил азербайджанский военный эксперт Натиг Джафарли. Азербайджан пользуется пассивностью армянской стороны и предпринимает попытки закрепиться на более выгодных позициях, считают армянские военные эксперты. По их мнению, вооруженный конфликт в Сюникской области маловероятен, поскольку армянская сторона пытается разрешить ситуацию дипломатическим путем. Опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по Кавказу указали на то, что карты, созданные в СССР, не позволяют однозначно установить границы Армении и Азербайджана в районе Черного озера.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с Николом Пашиняном заявил о готовности оказать содействие в разрешении ситуации с Азербайджаном и выступит на стороне Армении. Об этом сообщил сам и.о. главы армянского правительства на внеочередном заседании парламента страны.

"Состоялся мой телефонный разговор с президентом Франции. Его позиция однозначная. Президент Франции заявил, что он рассматривает возможность включения вопроса в повестку СБ ООН", - процитировал Никола Пашиняна "Sputnik-Армения".

По словам и.о. главы правительства Армении, Макрон также заверил, что на основе мандата ООН, при необходимости, Франция готова также оказать военное содействие международным усилиям в решении вопроса.

Армения отреагирует на предложение Франции, если ситуация в Сюнике выйдет из-под контроля, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Армен Варданян.

Он отметил, что армянские власти на данном этапе попытаются привлечь ОДКБ, учитывая зависимость от России. "Если ситуация станет критической, несомненно, вопрос будет вынесен на обсуждение Совбеза ООН. При этом Франция, может быть, и не станет ждать обращения Армении за помощью", - считает политолог.

Варданян не исключил, что Армения и Франция ограничатся на данном этапе консультациями, согласовывая возможные сценарии развития конфликта в Сюнике.

Политический обозреватель Наира Айрумян считает, что армянские власти не приняли предложение французского президента, так как "не смеют перечить России, которой не может понравиться обращение Армении к Франции". "Никол Пашинян заявил, что президент Франции готов в рамках мандата ООН оказать Армении военную помощь, однако Армения обратилась за военной помощью к России и не обратилась в Совет безопасности ООН, как советовал президент Макрон", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Политический обозреватель Акоп Бадалян отметил, что Россия имеет на Армению серьезное влияние, которое, по его словам, вследствие геополитической трансформации стало более агрессивным, особенно после осенней войны в Нагорном Карабахе. По его словам, попытка выйти из-под этого влияния может повлечь агрессивные действия России.

"Тем не менее, нельзя оставлять без внимания предложение французского президента. И дать понять, что готовы его принять, однако есть факторы, препятствующие этому", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Франция – ведущая мировая страна и ее позиция очень важна, но она не в состоянии воздействовать на события в кавказском регионе, добавил политобозреватель.

"Это предложение не столько Армении, сколько остальным сопредседателям Минской группы – США и России. В конце апреля Макрон и Путин заявили о предложениях по вопросу урегулирования арцахского конфликта. И не исключено, что в ближайшее время состоится телефонный разговор президентов Франции и России", - предположил Бадалян.

По итогам боевых действий в зоне карабахского конфликта в 2020 году на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты. Граница прошла по трассе Горис – Капан, часть жителей Армении вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. С информацией об осеннем обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".