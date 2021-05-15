Девять активистов задержаны после акции в Сюнике

15 мая 2021, 14:00

Активистов, перекрывших дорогу в Сюникской области Армении с требованием вооружить жителей приграничных сел, вечером 14 мая доставили в полицию. Один из задержанных объявил сухую голодовку, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", группа добровольцев перекрыла 14 мая автомагистраль в Сюникской области Армении, потребовав дать оружие жителям приграничных сел.

12 мая армянская сторона сообщила, что азербайджанские военные продвинулись вглубь Сюникской области Армении и попытались закрепиться в районе Черного озера. В Сюникской и Гегаркуникской областях Армении находятся около 250 азербайджанских военных, заявил на следующий день и.о. главы правительства Никол Пашинян. Официальный Баку заявил, что пограничники всего лишь меняли дислокацию в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах. 14 мая Армения направила официальное заявление в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с проникновением азербайджанских военных на территорию страны, а Пашинян попросил помощи у президента России Владимира Путина. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из пограничного района Армении.

Девять человек, участвовавших в перекрытии дороги в Сюникской области, задержаны, сообщил сегодня со ссылкой на начальника отдела по связям со СМИ полиции Армении Зарзанда Габриеляна NEWS.am.

«Вчера (14 мая) после акции приводу в Горисское отделение полиции были подвергнуты девять человек, возбуждено уголовное дело по статье хулиганство», - сообщил он.

По его словам, среди задержанных - организатор акции Артур Айвазян, в знак протеста он объявил голодовку и отказывается и от воды, сообщил его адвокат Ара Закарян. «Он требует, чтобы его освободили, считает свое задержание незаконным и требует вооружить людей (в приграничных селах)», - процитировал его "Голос Армении". Закарян также сообщил, что подал жалобу на решение о задержании Айвазяна.

Развязывание вооруженного конфликта в Сюникской области маловероятно, армянская сторона пытается разрешить инцидент дипломатическим путем, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные эксперты. Страны Организации договора о коллективной безопасности не станут вступать в конфронтацию с Азербайджаном из-за Армении, однако можно надеяться, что Кремль убедит Баку отодвинуть войска, считают политологи в Ереване. Власти Армении примут предложение президента Франции о вынесении конфликта в Сюнике на рассмотрение в Совбез ООН только, если ситуация выйдет из-под контроля, однако они опасаются реакции России, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Напомним, по итогам боевых действий в зоне карабахского конфликта в 2020 году на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты. Граница прошла по трассе Горис – Капан, часть жителей Армении вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. С информацией об осеннем обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".