Противники Познера осквернили памятник Грибоедову в Тбилиси

01 апреля 2021, 20:14

Памятник русскому писателю и дипломату Александру Грибоедову в столице Грузии осквернен антироссийской надписью и оскорблением в адрес журналиста Владимира Познера.

"Кавказский узел" сообщал, что 31 марта активисты, в том числе представители оппозиционной партии "Единое национальное движение", потребовали, чтобы российский журналист Владимир Познер, который приехал в Тбилиси отметить день рождения, покинул страну. Активисты пояснили, что недовольны высказываниями Познера о грузино-абхазском конфликте. Они сорвали ужин в честь Познера и попытались ворваться в гостиницу, где он остановился. Журналист, планировавший покинуть Грузию 3 апреля, улетел из Тбилиси сегодня утром. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и представитель правящей партии Мамука Мдинарадзе заявили, что протесты оппозиции повредили имиджу страны, а спикер российской Госдумы Вячеслав Володин озвучил вывод, что посещать Грузию небезопасно.

Международный обозреватель издания "Коммерсант" Максим Юсин опубликовал на своей странице в Facebook фотографию памятника Александру Грибоедову, на который красной краской нанесена надпись "Россия зло!". Ниже написана фамилия Познера и бранное слово. "Памятник Грибоедову в Тбилиси. Сегодня(" - написал Юсин 1 апреля.

Александр Сергеевич Грибоедов - классик русской литературы, дипломат. Был растерзан в ходе нападения религиозных фанатиков на посольство Российской империи в Тегеране. Похоронен в Пантеоне рядом с супругой, грузинской княжной Нино Чавчавадзе. На надгробии Грибоедова высечены слова Нино Чавчавадзе: «Имя твое бессмертно в памяти людей, Но для чего пережила тебя любовь моя!». В 2007 году депутат парламента Грузии Гига Бокерия предлагал вынести прах Александра Грибоедова из пантеона писателей и общественных деятелей Грузии в Мтацминдской горе. Председатель парламента Грузии заверила тогда российского посла, что это лишь попытка создать “беспочвенный ажиотаж”.

По мнению премьер-министра, Владимир Познер не нарушал закон об оккупации и в целом легально пребывал на территории страны. При этом, по данным МВД, Владимир Познер оштрафован на 2000 лари (около 600 долларов) за нарушение правил изоляции и карантина. Также оштрафованы 32 из 41 человека, которые прибыли в Тбилиси, чтобы отпраздновать его день рождения, и гостиница "Винотель", где Познер ужинал со своими гостями. Познер по возвращении в Москву заявил, что ни он, ни его гости не подверглись штрафу.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, а с Россией прекратила дипломатические отношения после того, как в августе 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. О предшествовавших этому боевых действиях можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".

В интервью телекомпании “Имеди” 2 апреля 2017 года Владимир Познер рассказал, что с 1970 годов "часто бывал в Абхазии и был свидетелем страшных отношений между грузинами и абхазами". При этом, по его словам, грузины говорили, что абхазы «еще не спустились с деревьев», являются «неполноценными», между двумя народами не было дружбы, зато часто случались драки, абхазам «трудно это было слышать», говорится в публикации от 3 апреля 2017 года на сайте журналиста “Познер Online”. Позже, 10 апреля 2017 года, в эфире своей программы “Познер” телеведущий заявил, что в эфире “Имеди” он “высказал свое личное мнение”.