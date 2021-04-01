Познер оштрафован за нарушение карантинных мер в Тбилиси

01 апреля 2021, 11:35

Владимир Познер оштрафован на 2000 лари за нарушение действующих в Грузии карантинных мер и самоизоляции, сообщило МВД страны. Штраф на сумму в 10 000 лари также наложен и на отель, в котором журналист ужинал со своими гостями, отчиталась Трудовая инспекция Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 марта в Тбилиси прошла акция протеста против приезда в Грузию российского журналиста Владимира Познера. Участники акции заявили, что он должен покинуть Грузию, так как высказывался против ее территориальной целостности. Активисты сорвали ужин в честь дня рождения Познера в ресторане и в ночь на 1 апреля попытались ворваться в гостиницу, где он остановился. 1 апреля журналист покинул Грузию.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. О предшествовавших этому боевых действиях рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)". С информацией о том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Владимир Познер оштрафован на две тысячи лари (около 600 долларов, – прим. "Кавказского узла") за нарушение правил изоляции и карантина. Также оштрафованы 32 человека, которые прибыли вчера в Тбилиси, чтобы отпраздновать его день рождения, сообщил сегодня в эфире грузинского "Первого канала" сотрудник МВД Грузии, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла". Он уточнил, что остальные девять человек из 41, прибывшего из России, ограничений по коронавирусу не нарушили.

Также Трудовая инспекция Грузии оштрафовала отель "Винотель", в котором Владимир Познер ужинал со своими гостями, на 10 тысяч лари (около 3 000 долларов, – прим. "Кавказского узла") за нарушение ограничений по коронавирусу, сообщил сегодня грузинский "Первый канал", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Владимир Познер и сопровождавшие его лица въехали в страну в полном соответствии с законом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "Владимир Познер, который также является гражданином США, не нарушал закон об оккупации. Он часто бывает в Грузии с паспортом США. Это был очередной частный визит. Кроме того, согласно постановлению правительства, у него и сопровождающих его лиц был так называемый ковид-паспорт, а также отрицательный результат ПЦР-теста. Они въехали в страну в соответствии с законом", – сказал сегодня в эфире грузинского "Первого канала" Гарибашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что активисты разместили петицию на change.org с призывом запретить Познеру въезд в Грузию. По данным на 11.25 мск, документ собрал 950 подписей. "2 апреля в эфире телеканала "Имеди" Владимир Познер позволил себе высказывания об отношениях между грузинами и абхазами в бытность посещения им Грузии в 1970-х годах. <…> Мы требуем запрета на въезд Владимира Познера на территорию Грузии и избавления нашей страны от российской пропаганды и пропагандистов", – потребовали авторы петиции.

За сутки в Грузии подтверждены 499 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 достигло 282 260. За сутки от коронавируса в стране скончались семь пациентов, а общее число смертей от COVID-19 возросло до 3785, следует из информации, опубликованной сегодня на правительственном сайте StopCov.ge.

"Кавказский узел" также писал, что в столице Грузии 20 июня 2019 года начались акции протеста после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов на заседании парламентской православной ассамблеи занял кресло спикера грузинского парламента. Участники акции протеста смогли тогда добиться отставки спикера и решения о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".