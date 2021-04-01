01 апреля 2021, 09:08
Познер покинул Грузию на фоне акций протеста
Российский журналист Владимир Познер улетел из Тбилиси на фоне акции протеста горожан, требующих от него покинуть страну. Аналогичное требование сегодня ночью озвучили на акции протеста и жители Батуми.
Как сообщал "Кавказский узел", в Тбилиси вечером 31 марта началась акция протеста против приезда в Грузию российского журналиста Владимира Познера. Участники акции заявили, что он должен покинуть Грузию, так как высказывался против ее территориальной целостности. Активисты сорвали ужин в честь дня рождения Познера в ресторане и в ночь на 1 апреля попытались ворваться в гостиницу, где остановился телеведущий и другие члены российской делегации. Также активисты разместили петицию на change.org с призывом запретить Познеру въезд в Грузию.
По данным на 06.35 мск 1 апреля петиция с требованием запретить Владимиру Познеру въезд на территорию Грузии набрала 928 подписей. К 09.00 мск документ собрал 940 подписей. "2 апреля в эфире телеканала "Имеди" Владимир Познер позволил себе высказывания об отношениях между грузинами и абхазами в бытность посещения им Грузии в 1970-х годах. <…> Мы требуем запрета на въезд Владимира Познера на территорию Грузии и избавления нашей страны от российской пропаганды и пропагандистов", – потребовали авторы петиции.
Владимир Познер и его гости покинули отель через оцепление полиции, передал сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал".
Журналист и его друзья покинули гостиницу через полицейский кордон, протестующие проводили их до аэропорта и разошлись после того, как убедились, что они покинули страну, сообщило сегодня РИА "Новости". "Российский журналист Познер и его гости покинули Грузию. Самолет взлетел из тбилисского международного аэропорта. В аэропорту были мобилизованы правоохранители. На месте также присутствовали <…> протестующие", – процитировало агентство репортаж "Первого канала" Грузии.
В ночь на 1 апреля на акцию протеста в связи с приездом в Грузию Владимира Познера вышли также и жители Батуми. В частности, на городской площади собрались активисты движения "Альтернатива", собравшиеся выразили солидарность с участниками протестов в Тбилиси, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".
Напомним, что Владимир Познер сообщил, что прибыл в Грузию чтобы отметить день рождения, а не говорить о политике. При этом отвечать на вопросы журналистов, касающиеся его мнения о статусе Абхазии, он отказался. Приехав в Грузию, Познер не нарушал закон, заявило МВД страны. Познер является гражданином США и прежде не раз бывал в Грузии, привело сообщение ведомства "Грузия-онлайн". Кроме того, часть прибывших с журналистом граждан предоставили справку о сделанной прививке против COVID-19, а часть – справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, информировала полиция.
Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. О предшествовавших этому боевых действиях рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)". С информацией о том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".
"Кавказский узел" также писал, что 20 июня 2019 года в Тбилиси начались акции протеста после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие тогда смогли добиться отставки спикера и решения о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но Гахария пошел на повышение, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".