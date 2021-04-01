Познер покинул Грузию на фоне акций протеста

01 апреля 2021, 09:08

Российский журналист Владимир Познер улетел из Тбилиси на фоне акции протеста горожан, требующих от него покинуть страну. Аналогичное требование сегодня ночью озвучили на акции протеста и жители Батуми.

Как сообщал "Кавказский узел", в Тбилиси вечером 31 марта началась акция протеста против приезда в Грузию российского журналиста Владимира Познера. Участники акции заявили, что он должен покинуть Грузию, так как высказывался против ее территориальной целостности. Активисты сорвали ужин в честь дня рождения Познера в ресторане и в ночь на 1 апреля попытались ворваться в гостиницу, где остановился телеведущий и другие члены российской делегации. Также активисты разместили петицию на change.org с призывом запретить Познеру въезд в Грузию.

По данным на 06.35 мск 1 апреля петиция с требованием запретить Владимиру Познеру въезд на территорию Грузии набрала 928 подписей. К 09.00 мск документ собрал 940 подписей. "2 апреля в эфире телеканала "Имеди" Владимир Познер позволил себе высказывания об отношениях между грузинами и абхазами в бытность посещения им Грузии в 1970-х годах. <…> Мы требуем запрета на въезд Владимира Познера на территорию Грузии и избавления нашей страны от российской пропаганды и пропагандистов", – потребовали авторы петиции.

Владимир Познер и его гости покинули отель через оцепление полиции, передал сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал".

Журналист и его друзья покинули гостиницу через полицейский кордон, протестующие проводили их до аэропорта и разошлись после того, как убедились, что они покинули страну, сообщило сегодня РИА "Новости". "Российский журналист Познер и его гости покинули Грузию. Самолет взлетел из тбилисского международного аэропорта. В аэропорту были мобилизованы правоохранители. На месте также присутствовали <…> протестующие", – процитировало агентство репортаж "Первого канала" Грузии.

В ночь на 1 апреля на акцию протеста в связи с приездом в Грузию Владимира Познера вышли также и жители Батуми. В частности, на городской площади собрались активисты движения "Альтернатива", собравшиеся выразили солидарность с участниками протестов в Тбилиси, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Напомним, что Владимир Познер сообщил, что прибыл в Грузию чтобы отметить день рождения, а не говорить о политике. При этом отвечать на вопросы журналистов, касающиеся его мнения о статусе Абхазии, он отказался. Приехав в Грузию, Познер не нарушал закон, заявило МВД страны. Познер является гражданином США и прежде не раз бывал в Грузии, привело сообщение ведомства "Грузия-онлайн". Кроме того, часть прибывших с журналистом граждан предоставили справку о сделанной прививке против COVID-19, а часть – справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, информировала полиция.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. О предшествовавших этому боевых действиях рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)". С информацией о том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

"Кавказский узел" также писал, что 20 июня 2019 года в Тбилиси начались акции протеста после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие тогда смогли добиться отставки спикера и решения о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но Гахария пошел на повышение, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".