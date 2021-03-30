Власти Ейского района расписались в нежелании реагировать на критику активистов

30 марта 2021, 17:38

Общественный совет Ейского района распущен по решению муниципального главы из-за критики активистов в его адрес, считают бывший руководитель совета Андрей Юрченко и местный депутат Александр Коровайный. Местные власти отказываются взаимодействовать с общественностью для решения многочисленных проблем Ейска, констатировали они.

Глава Ейского района Краснодарского края Виктор Ляхов распорядился ликвидировать муниципальный Общественный совет. Это произошло после того, как две трети членов совета подали заявления о выходе из него.

Распоряжение "О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Ейский район от 30 мая 2018 года № 214-р «О рабочей группе при главе муниципального образования Ейский район по работе с общественными объединениями, некоммерческими организациями и самоорганизациями граждан» опубликовано на сайте муниципалитета. Документ был подписан 24 марта.

Общественный совет в Ейском районе действовал с 2018 года. Он был создан благодаря председателю Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края Андрею Зайцеву, рассказал "Кавказскому узлу" бывший председатель ликвидированного органа, глава Ейского отделения организации «Опора России» бизнесмен Андрей Юрченко.

«В 2018 году он (Зайцев) приехал в район и поинтересовался у тогдашнего главы района, почему у нас нет Общественного совета. Его сразу же сформировали, напихав всех, кого только возможно. Моих активистов там было четверо», - сказал он.

Создание Общественного совета было попыткой краевых властей наладить диалог между властями на местах и хотя бы частью активистов, отметил он. По словам Юрченко, он сам, будучи председателем совета, пытался сделать его работу эффективной, но желаемого результата, несмотря на отдельные успехи - в числе успехов он упомянул возвращение квартиры пожилой слепой женщине, которую девять месяцев держали в психиатрической больнице, - не добился.

«Эффекта никакого не было, самые серьезные предложения даже не рассматривались — дальше кивания головой «да-да, мы рассмотрим», дело не заходило. В результате активисты стали отходить от сотрудничества. а власти в лице главы района и его окружения обиделись на критику. Я говорил: "Вы не делаете практически ничего". Они отвечали: "Нет, мы делаем, просто вы не видите и создаете негатив". Я им на это говорил: "Вы создайте позитивный инфоповод, я первый его освещу". У нынешнего главы района вся его история работы — это единоначалие, он так и строил общение. В итоге это стало причиной роспуска совета», - объяснил Юрченко.

По словам активиста, он сам не собирается, несмотря на упразднение Общественного совета, отходить от публичной деятельности. «У меня были другие площадки и до и во время совета, они есть и сейчас. Если раньше я подавал свои запросы через совет, то теперь буду делать это через депутатов. Если совету чиновники должны были отвечать в течении 30 дней, то депутату — в течении 10 дней. Я фигура достаточно публичная, просто упразднение совета сделало меня менее терпимым к результатам работы исполнительной власти», - сказал он.

По словам Андрея Юрченко, ни жители Ейска, ни активисты не будут выступать за восстановление совета.

«Большинство поняло, что здесь уже решить ничего нельзя и переключается на край, чтобы предложения приходили на территорию в виде указаний к исполнению от вышестоящих чиновников, которые отстранены от межличностных отношений на местах. Там проще защитить идею, хоть есть с кем разговаривать. 14 апреля у нас будет выездная приемная губернатора, поскольку к району много вопросов уже и на краевом уровне. Своеобразная черная метка главе», - подчеркнул он.

27 марта Юрченко процитировал на своей странице "ВКонтакте" выдержку из своего доклада, сделанного в июле 2020 года для Агенства стратегических инициатив (некоммерческой организации, созданной в 2011 году правительством России - прим. "Кавказского узла"). "На территории Ейского района Краснодарского края наблюдается отсутствие взаимодействия исполнительной власти с любыми формами общественных и иных организаций. Это приводит к созданию изначально нежизнеспособных объектов и практик, отвергаемых населением. Без взаимодействия с гражданским обществом и получением от него поддержки все это обречено на провал и принесет только убытки бюджету", - говорится в процитированном Юрченко фрагменте.

На своей странице в соцсети активист регулярно рассказывает о своей общественной деятельности: так, в тот же день, 27 марта, Юрченко сообщил, что записался на прием к прокурору, чтобы добиться реакции надзорного ведомства на заявления муниципалитета о незаконной рубке деревьев.

Депутат Ейского районного совета, руководитель местного отделения партии «Яблоко» Александр Коровайный оценил потенциал совета не так критично, как Юрченко, По его мнению, активной деятельностью занималась примерно треть совета, и определенные результаты у их работы были. В пример Каравайный привел ситуацию с вырубкой в Ейске здоровых деревьев вместо больных.

«Мы добились, что в совет стали приносить порубочные билеты, где четко указывалось, где, сколько и для чего деревьев рубится», - рассказал он «Кавказскому узлу».

В оценке причин роспуска совета Коровайный, как и Юрченко, придерживается мнения, что глава района разозлился на критику со стороны входивших в совет активистов. «Сначала один местный журналист, получающий бюджетное финансирование, опубликовал статью, что не дело это, когда Общественный совет чернит главу района, и рекомендовал совет распустить. Теперь как бы последовали этой рекомендации и распустили», - объяснил депутат.

Коровайный согласен и с тем, что в защиту совета не будут публично высказываться ни жители города, ни активисты. По мнению депутата, местные активисты заняты другими, более острыми вопросами.

«Сейчас на город сразу свалилось столько проблем, что иногда создается впечатление, словно все государственные структуры работают ему во вред. Прежде всего, это реконструкция улицы Шмидта с выравниванием дороги, в результате чего одни люди не смогут загнать машину во двор, который будет слишком высоко от дороги, а другие будут видеть из своих окон только колеса машин. Еще одна «горячая точка» — рынок, где предпринимателей заставляют вводить контрольно-кассовые аппараты, хотя ранее было обещано, что их не будет. На этом фоне Общественный совет кажется людям не стоящим их усилий, хотя и зря», - заключил он.

Ликвидацию общественного совета в Ейске пока больше похож на изолированное событие, чем на начало некой тенденции, считают опрошенные «Кавказским узлом» краснодарские политологи.

Профессор кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета Алексей Кольба не считает, что руководители других муниципалитетов последуют примеру главы Ейского района и начнут упразднять свои общественные советы. «Этот случай — скорее исключение, вызванное административным особенностями властей района. Я не думаю, что он станет началом какой-то тенденции», - сказал он.

Разветвленной системе общественных советов в Краснодарском крае ничего не угрожает, считает политолог, член регионального совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Тимур Халилов. По его мнению, в Ейске сыграла роль «территориальная специфика», и в целом речь идет не о полной ликвидации органа, а о его переформатировании: по информации Халилова, по распоряжению Ляхова создается новая рабочая группа по работе с общественными объединениями. «Другое дело, что подобное обновление можно было провести аккуратнее», - добавил он..