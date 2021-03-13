Автозаки и полиция у здания в Москве, где 13 марта 2021 года был запланирован форум "Объединенных демократов". Стоп-кадр прямой трансляции: https://youtu.be/RbSsO2NsglY

13 марта 2021, 19:24

Коровайный отпущен из полиции после составления протокола

Полицейские составили на депутата Ейского районного совета Александр Коровайного и других участников форума независимых муниципальных депутатов в Москве административные протоколы об участии в деятельности нежелательной организации. МВД заявило, что силовики сорвали мероприятие из-за нарушения санитарных требований.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Москве были задержаны депутат Ейского районного совета Александр Коровайный и еще около 200 участников форума "Объединенных демократов". Силовики, сорвавшие проведение форума, заявили, что мероприятие организовано "Открытой Россией"*, деятельность которой признана властями нежелательной. Силовики действовали, основываясь на решении кубанского судьи, которая сочла "Объединенных демократов" программой "Открытой России"* указала активистка Яна Антонова.

По словам Александра Коровайного, его и еще около 30 участников форума независимых муниципальных депутатов доставили в отдел полиции Гольяново. "Всех задержанных на форуме, а их было 200 человек, отвезли в разные отделы полиции Москвы. В отделе Гольяново нас продержали больше шести часов. Нас завели в актовый зал и по одному уводили для составления протокола об административном правонарушении. Меня отпустили и сказали ждать вызова в суд, но я не могу находится в Москве, мне нужно возвращаться в Ейск, необходимо найти адвоката, который будет представлять мои интересы", - рассказал Коровайный корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на задержанных были составлены административные протоколы по статье 20.33 - "Осуществление деятельности на территории России иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Коровайный отметил, что в отдел полиции смогла пройти адвокат от "ОВД-инфо" Мария Красова, но она не смогла оказать юридическую помощь всем задержанным.

Статья 20.33 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает для физических лиц до 15 тысяч рублей штрафа.

МВД подтвердило, что в отделения полиции сегодня были доставлены около 200 участников публичного мероприятия в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе. "Группа граждан - представителей общественной организации предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации", - говорится в сегодняшней публикации на сайте столичного управления МВД.

Александр Коровайный заверил в связи с этим, что все участники форума были оповещены о необходимости соблюдения санитарных требований и находились в помещении в масках.

* Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия". "Объединенные демократы", по состоянию на 19.20 мск 13 марта, не включены в обновляемый Минюстом России список нежелательных организаций.

Примечание:

"Суд в Сочи арестовал московского сторонника Навального на трое суток", "Восемь новороссийцев привлечены к ответственности за акцию протеста", "10 активистов в Анапе оштрафованы после акции протеста".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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