Лавина перекрыла дорогу в Цунтинском районе Дагестана. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/CMwkSONJuPy/

23 марта 2021, 14:50

Лавина перекрыла дорогу в Цунтинском районе Дагестана

После схода лавины в Цунтинском районе Дагестана перекрыт участок дороги Гунибское шоссе - Вантляшевский, сообщили местные власти.

Лавина сошла сегодня утром, проинформировала районная администрация. "23 марта на автомобильной дороге Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал 107 километв (в местечке Зиарат) произошел сход снежной лавины объемом 15 тысяч кубов. Автомобильное сообщение с Цунтинским районом и Бежтинским участком осуществляется через Цумадинский район по автомобильной дороге Агвали-Шаури-Кидеро", – сообщается на странице администрации Цунтинского района в Instagram.

Ориентировочно проезд по трассе будет открыт к обеду 24 марта. Сроки обусловлены объемом снежной массы, в расчистке задействованы две единицы техники, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 21 марта на окраине села Цахур в Рутульском районе Дагестана сошла лавина, которая заблокировала девять сел с почти четырьмя тысячами жителей. Вторая лавина сошла неподалеку от первой, когда уже проводилась очистка дороги. Последствия схода этих лавин были ликвидированы к вечеру 22 марта.

Примечание:

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