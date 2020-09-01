Оползень в горах Дагестана создал угрозу аварии на АЗС

01 сентября 2020, 18:10

В Акушинском районе сошел оползень, который накрывает магазин и автозаправочную станцию с бензиновыми и газовыми резервуарами на горной дороге, сообщили в МЧС.

Оползень сошел сегодня на 18-м километре автодороги Леваши – Акуша.

Проезд для всех видов транспорта не закрыт, в районе оползня имеется объездная дорога, угрозы населенным пунктам нет, сообщается на странице Главного управления МЧС России по Дагестану в Instagram.

При этом отмечается, что осыпные процессы продолжаются. "Вдоль дороги находятся магазин и АЗС с тремя бензиновыми и двумя газовыми резервуарами, которые постепенно накрывает оползневой массой", – говорится в сообщении МЧС.

В Дагестане после ряда резонансных инцидентов, произошедших с 2014 по 2017 год, усилились проверки на автозаправочных станциях. Жертвами взрывов на заправках стали десятки человек. Власти пообещали закрыть все АЗС, работающие с нарушениями, однако обещание так не было выполнено. В Махачкале многие такие заправки меняли названия и продолжали работать, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

На место происшествия выехала оперативная группа спасателей для оценки обстановки.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2019 года в Буйнакском районе в результате оползня без газа остались жители села Нижнее Казанище. Газоснабжение было восстановлено спустя два дня.