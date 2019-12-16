Пострадавший от оползня махачкалинец указал Васильеву на угрозу новых разрушений

16 декабря 2019, 10:49

Житель Махачкалы, оставшийся без жилья после схода оползня, в видеообращении к главе республики Владимиру Васильеву указал на риск разрушения расположенного поблизости пятиэтажного дома.

Видеоролик, записанный жителем Махачкалы, опубликован 13 декабря в Instagram-сообществе "Life / Жизнь Дагестана", насчитывающем 504 тысячи подписчиков.

"Уважаемый глава республики, мы, жители квартала Мехлесхоз города Махачкалы, просим вас помочь нам. У нас оползни, разрушены восемь домов, еще восемь домов находятся в зоне риска", - говорит на видео мужчина.

В кадре он демонстрирует разрушенные стены двух частных домов, усыпанные кирпичами и строительным мусором двор и комнаты, а также глубокие трещины в земле и обнаженный фундамент дома.

"Вот в таком состоянии находится дом. Гидромониторинг дал заключение, что он непригоден для жилья. Вывезли имущество по родственникам, временно нас переселили в гостиницу "Одиссей", за это мы благодарны. К нам приходил ваш помощник, к нам приходил глава города... Но оползни не останавливаются, нужны конкретные решения. Пожалуйста, возьмите это лично на контроль", - говорит на видео махачкалинец.

Автор ролика высказал опасения, что от новых оползней может пострадать еще больше людей. "Если не остановить процесс оползней, то не только 16 домов пострадают, пострадает водоканал и пятиэтажный жилой дом", - сказал мужчина, показав в кадре пятиэтажку, расположенную ниже склона холма, на котором ведется съемка. Автор видео подчеркнул, что часть трещин в земле появилась уже после схода оползня, разрушившего дома.

Публикация, по состоянию на 10.45 мск 16 декабря, набрала 17,6 тысячи просмотров и 49 комментариев. Авторы некоторых из них задались вопросом, давали ли чиновники разрешение на строительство жилья на месте оползня.

"А кто разрешил строить дома в таких опасных участках?" – написал, в частности, _s.r.m. Пользователь 000hmdf высказал предположение, что дома были построены "давно". "Просто там внизу стали рыть котлованы под застройки, из-за этого гора стала сползать вниз. Это где водоканал, я знаю это место", - написал он.

Особый режим в зоне оползня действует с 20 ноября

Представители властей города и республики, по состоянию на 10.45 мск, не приняли участия в обсуждении. При этом на сайте мэрии Махачкалы 20 ноября было опубликовано постановление о введении режима повышенной готовности в связи в "высокой вероятностью возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с оползневым процессом".

По данным администрации, 20 ноября в результате оползня было повреждено здание котельной и возникла угроза жильцам домов. "В опасной зоне, подверженной оползневому процессу, в квартале «Мехлесхоз» находятся 16 частных домостроений, где наблюдается образование и прогрессирующее развитие трещин различной величины. Из-за активизации оползневого процесса существует угроза для проживания граждан", - говорится в постановлении, подписанном главой города Салманом Дадаевым.

В постановлении мэра также содержатся поручения чиновникам организовать эвакуацию жителей квартала "Мехлесхоз", обеспечить их питанием в пунктах временного проживания, а дома в зоне оползня обследовать "на предмет их пригодности к дальнейшему проживанию и переселении граждан из аварийных домов аналогично переселению граждан из аварийного жилищного фонда".

Кроме того, Салман Дадаев распорядился постоянно следить "за состоянием оползнеопасной территории", ограничить пребывание людей в домах, расположенных на опасных участках, и проверить у жильцов этих домов разрешительные документы на застройку.

На сайте главы Дагестана реакция на обращение махачкалинца, по состоянию на 10.45 мск, не опубликована.