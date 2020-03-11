11 марта 2020, 21:05

Пять автозаправок закрыты в Дагестане после проверки

Прокуратура нашла нарушения на пяти автогазозаправочных станциях в Докузпаринском районе и через суд добилась приостановки их деятельности.

По данным ведомства, на пяти АГЗС сжиженный углеводородный газ продавался без разрешительных документов. Кроме того, у владельцев автозаправок не было разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, проектно-сметной документации, паспорта безопасности и лицензии, сообщила прокуратура Дагестана.

В суд были направлены пять исковых заявлений о приостановке деятельности АГЗС до полного устранения нарушений закона. "Исковые заявления удовлетворены", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Проверки на автозаправочных станциях в Дагестане усилились после ряда резонансных инцидентов, произошедших с 2014 по 2017 год. Жертвами взрывов на заправках стали десятки человек. Власти пообещали закрыть все АЗС, работающие с нарушениями, однако обещание так не было выполнено. В Махачкале многие такие заправки меняли названия и продолжали работать, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения". 

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2019 года две автозаправки были закрыты в Ахтынском районе Дагестана по решению суда. По данным прокуратуры, у владельца этих АГЗС также не было лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. В мае того же года прокуратура потребовала закрыть автозаправочную станцию в Каякентском районе, обнаружив ряд нарушений норм законодательства. Кроме того, ведомство добилось закрытия автозаправки в Бабаюртовском районе, заявив, что она работала незаконно.

Примечание:

"Пострадавший при взрыве в Батаюрте доставлен в Махачкалу", "Антимонопольщики проверяют заправки в Дагестане после протестов водителей", "Прокуратура потребовала закрыть автозаправку в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 марта 2020, 22:13

11 марта 2020, 21:36

11 марта 2020, 21:21

11 марта 2020, 21:09

  • Мосгорсуд оставил адвоката Хасавова под арестом

    Суд оставил в силе решение о продлении ареста адвокату Дагиру Хасавову, который защищал бывших высокопоставленных дагестанских чиновников. Следствие по делу адвоката завершено, ему предъявлено обвинение в оказании давления на свидетеля.

11 марта 2020, 20:56

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи