Пять автозаправок закрыты в Дагестане после проверки

11 марта 2020, 21:05

Прокуратура нашла нарушения на пяти автогазозаправочных станциях в Докузпаринском районе и через суд добилась приостановки их деятельности.

По данным ведомства, на пяти АГЗС сжиженный углеводородный газ продавался без разрешительных документов. Кроме того, у владельцев автозаправок не было разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, проектно-сметной документации, паспорта безопасности и лицензии, сообщила прокуратура Дагестана.

В суд были направлены пять исковых заявлений о приостановке деятельности АГЗС до полного устранения нарушений закона. "Исковые заявления удовлетворены", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Проверки на автозаправочных станциях в Дагестане усилились после ряда резонансных инцидентов, произошедших с 2014 по 2017 год. Жертвами взрывов на заправках стали десятки человек. Власти пообещали закрыть все АЗС, работающие с нарушениями, однако обещание так не было выполнено. В Махачкале многие такие заправки меняли названия и продолжали работать, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2019 года две автозаправки были закрыты в Ахтынском районе Дагестана по решению суда. По данным прокуратуры, у владельца этих АГЗС также не было лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. В мае того же года прокуратура потребовала закрыть автозаправочную станцию в Каякентском районе, обнаружив ряд нарушений норм законодательства. Кроме того, ведомство добилось закрытия автозаправки в Бабаюртовском районе, заявив, что она работала незаконно.