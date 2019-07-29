29 июля 2019, 22:25

Две автозаправки закрыты в Дагестане по решению суда

Прокуратура потребовала в суде закрыть автогазозаправочные станции в Ахтынском районе, которые работали без разрешительных документов, сообщило сегодня ведомство. 

По данным прокуратуры, предприниматель продавал на автогазозаправочных станциях сжиженный газ, не получив лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

"В Ахтынский районный суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации двух АГЗС до получения разрешительных документов. Исковые требования судом удовлетворены в полном объеме", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

Надзорные ведомства усилили проверки на автозаправочных станциях в Дагестане после целого ряда резонансных инцидентов, произошедших с 2014 по 2017 год. Жертвами взрывов на заправках стали десятки человек. Власти пообещали закрыть все АЗС, работающие с нарушениями, однако этого так и не произошло. В Махачкале многие такие объекты меняли названия и продолжали работать, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения". 

"Кавказский узел" также писал, что в мае прокуратура потребовала закрыть автозаправочную станцию в Каякентском районе, обнаружив ряд нарушений норм законодательства, в том числе противопожарного, экологического и градостроительного. Кроме того, ведомство добилось закрытия автозаправки в Бабаюртовском районе, заявив, что она работала незаконно.

Примечание:

"Антимонопольщики проверяют заправки в Дагестане после протестов водителей", "Прокуратура потребовала закрыть автозаправку в Дагестане", "Васильев пригрозил владельцам АЗС жесткими мерами".

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