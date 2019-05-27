Прокуратура потребовала закрыть АЗС в Дагестане

27 мая 2019, 22:52

Ряд нарушений норм законодательства, в том числе противопожарного, экологического и градостроительного выявлен на автозаправочной станции в Каякентском районе, сообщила прокуратура, потребовав в суде закрыть АЗС.

По данным прокуратуры, владелец АЗС незаконно возвел самовольные постройки на ее территории, сама планировка не исключает угрозы аварийных ситуаций, отсутствуют телефонная связь и громкоговорители, а также автоматические системы противоаварийной защиты и установки пожарной сигнализации, резервуары для хранения топлива не оборудованы системами контроля их герметичности. В числе нарушений ведомство отмечает и то, что сотрудники АЗС не прошли обучение мерам пожарной безопасности.

"В связи с этим, прокуратура направила в Каякентский районный суд исковое заявление о сносе самовольных построек и запрете эксплуатации автозаправочной станции", - сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

Проверки на АЗС в Дагестане усилились после целого ряда резонансных инцидентов, произошедших с 2014 по 2017 годы. Жертвами взрывов на заправках стали десятки человек. Надзорные ведомства связали инциденты с тем, что на АЗС не соблюдались требования пожарной безопасности. Власти пообещали закрыть все автозаправки, работающие с нарушениями, однако этого так и не произошло. В Махачкале многие такие объекты меняли названия и продолжали работать, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

"Кавказский узел" также писал, что прокуратура добилась закрытия автозаправки в Бабаюртовском районе Дагестана. АЗС работала незаконно, ее деятельность приостановлена по решению суда, сообщила прокуратура 23 мая. 7 мая ведомство сообщило, что потребовало закрыть пять автозаправок в Избербаше.