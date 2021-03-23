Дорога к девяти селам Дагестана расчищена после схода лавин

23 марта 2021, 04:52

Дорожники расчистили дорогу в Рутульском районе Дагестана, на которую 21 марта сошли две лавины, транспортное сообщение с девятью селами восстановлено.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта на окраине села Цахур в Рутульском районе Дагестана сошла лавина, которая заблокировала девять сел с почти четырьмя тысячами жителей. Вторая лавина сошла неподалеку от первой, когда уже проводилась очистка дороги.

Последствия схода лавины на автодорогу Рутул - Лучек - Джиных в Рутульском районе Дагестана ликвидированы, сообщает вечером 22 марта "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минтранса республики.

Транспортное сообщение с селами Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джиных, Оттал, Калял, Мухах и Кусур, в которых проживают в общей сложности 3899 человек, восстановлено. В результате ЧС пострадавших нет, информируют "Рутульские новости".