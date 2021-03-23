Дорожники расчищают трассу от снега © Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Кавказ»

23 марта 2021, 04:52

Дорога к девяти селам Дагестана расчищена после схода лавин

Дорожники расчистили дорогу в Рутульском районе Дагестана, на которую 21 марта сошли две лавины, транспортное сообщение с девятью селами восстановлено.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта на окраине села Цахур в Рутульском районе Дагестана сошла лавина, которая заблокировала девять сел с почти четырьмя тысячами жителей. Вторая лавина сошла неподалеку от первой, когда уже проводилась очистка дороги.

Последствия схода лавины на автодорогу Рутул - Лучек - Джиных в Рутульском районе Дагестана ликвидированы, сообщает вечером 22 марта "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минтранса республики.

Транспортное сообщение с селами Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джиных, Оттал, Калял, Мухах и Кусур, в которых проживают в общей сложности 3899 человек, восстановлено. В результате ЧС пострадавших нет, информируют "Рутульские новости".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня, 23 марта днем в селе Рутул прогнозируется снег с дождем, температура воздуха -2 градуса, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 24 марта ожидается снег, температура воздуха понизится до -6 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Объездная дорога открыта в Дагестане после обрушения моста", "Жители трех сел в Дагестане остались без транспортного сообщения", "Пользователи соцсети связали массовое отравление в Махачкале с мусорным коллапсом".

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