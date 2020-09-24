Нижнее Казанище и Верхнее Казанище. Скриншот Яндекс-карты

24 сентября 2020, 17:18

Мост обрушился в Буйнакском районе Дагестана

Дорожники оцепили обрушившийся автомобильный мост через реку между селами в Буйнакском районе. У жителей есть объездная дорога, сообщили в администрации.

По данным администрации, обрушился мост через реку Атлан - озень между селами Нижнее Казанище и Верхнее Казанище. В момент обрушения на мосту никого не было, пострадавших нет. Мост оцеплен.

"Мост находится на балансе органов исполнительной власти республики, поэтому муниципалитет не вправе самостоятельно принимать решение, в том числе финансовые. По итогам обследования сооружения комиссия примет решение по его дальнейшей судьбе. Пока оценить стоимость и возможность ремонта невозможно, о результатах и принятых решениях мы сообщим дополнительно", - сказано в сегодняшнем сообдщении на сайте администрации Буйнакского района.

Власти района призвали жителей "проявить терпение и воспользоваться объездной дорогой через Буглен или Атланаул".

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние между селами Верхнее и Нижнее Казанище на автомобиле составляет 4,3 км. Расстояние от села Нижнее Казанище до Буглена составляет 8,6 км, до Атланаула - 10 км.

"Кавказский узел" ранее писал, что 22 июля после схода селя было прервано автомобильное сообщение с тремя селами в Ахтынском районе Дагестана. Дорога и мост там были размыты.

Примечание:

"Дагестанские сельчане присоединились к расчистке домов после схода селя", "Чиновник обвинен в подлоге при ремонте моста в Буйнакске", "Дело об обрушении моста в Дагестане дошло до суда".

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