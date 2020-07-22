22 июля 2020, 18:32

Дорога к дагестанским селам повреждена селевым потоком

Автомобильное сообщение с тремя селами в Ахтынском районе прервано после схода селя. Размыты дорога и мост, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, после ливневых дождей повреждены дорога в села Фий и Гдым и мост, ведущий в село Хнов. "Есть возможность переходить в пешем порядке", - сказал представитель управления МЧС по Дагестану.

Работы по восстановлению дороги в села Фий и Гдым пока не ведутся в связи с тем, что ситуация не нормализовалась, пишет со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

"Кавказский узел" сообщал, что ранее было приостановлено движение по горным дорогам в Цумадинском районе, которые оказались размытыми после ливней 10 и 11 июля. К 13 июля дорожные службы расчистили дороги, и движение было возобновлено.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в административном центре Ахтынского района - селе Ахты - идет дождь, который продолжится ночью. Скорость ветра, составлявшая днем 1 метр в секунду, ночью усилится до 2 м/с. Температура воздуха +14 градусов. Умеренный дождь продолжится 23 июля, температура снизится до +13, скорость ветра - до 1 м/с. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Дома жителей Карачаево-Черкесии повреждены после непогоды", "Подача электричества жителям Дагестана полностью восстановлена", "Власти списали на непогоду задержку с подачей воды в село Харахи".

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