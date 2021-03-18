Астраханский студент заподозрен в оправдании терроризма

18 марта 2021, 18:45

Комментарий в соцсети, сделанный астраханским студентом в 2018 году, стал поводом для уголовного дела. Молодой человек одобрил действия террориста, сообщило следствие.

По версии следствия, 18-летний студент колледжа в октябре 2018 года разместил в соцсети "доступный для всех пользователей комментарий к новости о совершенном теракте, в котором положительно оценил действия террориста-смертника.

Студент заподозрен в оправдании терроризма, дело заведено по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России, которая предусматривает до семи лет лишения свободы, сообщается сегодня на сайте управление Следкома России по Астраханской области.

Комментариев подозреваемого или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Астраханской области Ахмеда Магамедова, который ранее был осужден по делу "астраханского джамаата", виновным также в содействии терроризму. Назначенный ему судом срок лишения свободы по двум делам в совокупности составил 15 лет.