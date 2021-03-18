18 марта 2021, 18:45

Астраханский студент заподозрен в оправдании терроризма

Комментарий в соцсети, сделанный астраханским студентом в 2018 году, стал поводом для уголовного дела. Молодой человек одобрил действия террориста, сообщило следствие. 

По версии следствия, 18-летний студент колледжа в октябре 2018 года разместил в соцсети "доступный для всех пользователей комментарий к новости о совершенном теракте, в котором положительно оценил действия террориста-смертника.

Студент заподозрен в оправдании терроризма, дело заведено по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России, которая предусматривает до семи лет лишения свободы, сообщается сегодня на сайте управление Следкома России по Астраханской области.

Комментариев подозреваемого или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Астраханской области Ахмеда Магамедова, который ранее был осужден по делу "астраханского джамаата", виновным также в содействии терроризму. Назначенный ему судом срок лишения свободы по двум делам в совокупности составил 15 лет.

Примечание:

"Кавказоведы обсудили антитеррористическую деятельность астраханских силовиков", "Аналитики объяснили успехи вербовщиков ИГ* на юге России", "Чеченские следователи заподозрили Ахмеда Закаева в оправдании терроризма".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 марта 2021, 19:15

18 марта 2021, 18:01

18 марта 2021, 17:46

  • Садуеву в Чечне грозит опасность остаться без юридической защиты

    Чеченские силовики обещаниями, что "все будет хорошо", пытаются убедить родственников депортированного из Франции Ильяса Садуева отказаться от адвоката по соглашению, чтобы лишить его реальной юридической защиты, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

18 марта 2021, 17:08

18 марта 2021, 16:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи