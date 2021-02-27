27 февраля 2021, 16:27

Лидер движения "Вето" Нарек Малян обвинен в призыве к насилию за инсценировку расстрела румынского президента Николае Чаушеску. Малян признал, что перфоманс был адресован премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Омбудсмен Армении Арман Татоян осудил перфоманс, призвав сторонников и противников премьера отказаться от риторики ненависти.

"Кавказский узел" писал, что 25 февраля в Ереване прошли многотысячные акции противников Никола Пашиняна и его сторонников, между активистами произошли столкновения. В тот же день оппозиционеры разбили около здания парламента палаточный лагерь. Минувшей ночью в лагере находились около 30 оппозиционеров.

Акции протеста с требованием об отставке Пашиняна проходят с ноября 2020 года, когда Армения подписала соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиция расценила это соглашение как капитуляцию, 17 оппозиционных сил создали тогда "Комитет спасения". Премьер-министра призвали уйти в отставку президент Армении Армен Саргсян (Саркисян), глава Армянской апостольской церкви Гарегин Второй, а 25 февраля – и Генштаб армии. Пашинян обвинил Генштаб в попытке военного переворота. Военные могут вмешаться во внутриполитическую ситуацию, если президент Армении утвердит отставку начальника Генштаба или в случае силового подавления протестов, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Требование Генштаба об отставке Пашиняна уменьшило его шансы сохранить власть, указал политолог Степан Даниелян.

Активисты пригрозили Пашиняну судьбой Чаушеску

На видео, опубликованном 26 февраля на YouTube-канале армянского движения "Вето", представлен перфоманс "Расстрел Чаушеску, или смерть предателям", разыгранный на заблокированном протестующими проспекте Баграмяна. Рядом, посреди проезжей части, стоят три большие палатки активистов. Участок трассы, ставший площадкой для представления, окружает толпа зрителей. Сначала двое актеров в масках и с игрушечными автоматами в руках выводят мужчину и женщину, глаза которых завязаны черными повязками, а руки скованы за спиной наручниками. Мужчина пытается отбиваться от конвоиров, но и его, и женщину толкают дальше. На лицах зрителей видны улыбки.

Отойдя от пары с завязанными глазами, люди с автоматами направляют на них оружие и изображают стрельбу. Мужчина и женщина падают и лежат неподвижно. Зрители аплодируют.

Николае Чаушеску - президент Социалистической Республики Румыния, расстрелянный вместе с женой в декабре 1989 года по приговору военного трибунала. Председателя трибунала назначил лично министр обороны. Румыния является единственной страной Восточной Европы, где социалистический режим был свергнут в результате народного восстания, а бывший лидер был казнен, указано в справке, опубликованной 16 декабря 2009 года РИА "Новости". Наследники Чаушеску в 2009 году пытались запретить спектакль "Последние часы Чаушеску", указано в публикации французского издания El Paris, переведенной и опубликованной 26 июля 2010 года InoPressa.

Сегодня автор перфоманса, лидер движения "Вето" Нарек Малян сообщил, что против него возбуждено уголовное дело. "Я дал [правоохранителям] объяснение, что призыв «Смерть предателям» - угроза Николу Пашиняну, и мне предъявили обвинение по статье 226.2 УК Армении", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнюю публикацию на странице Маляна в Facebook.

Статья 226.2 "Публичный призыв к насилию, публичное оправдание или агитация к насилию" предусматривает штраф или заключение сроком до трех лет.

Армянские правоохранители еще с ноября 2020 года расследуют дело о подготовке покушения на Пашиняна. В ноябре 2020 года по этому делу были задержаны бывший глава Службы нацбезопасности (СНБ) глава партии "Отечество" Артур Ванецян, лидер добровольческого отряда "Ашот Еркат" Ашот Минасян и бывший депутат от Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян. СНБ заявила, что в ходе обысков у Минасяна и Ванецяна нашли несколько пулеметов Калашникова, автоматы, ружья с оптическими прицелами, гранаты и другое оружие. Однако суд признал неправомерным арест Артура Ванецяна. Сам Ванецян настаивает на своей невиновности и считает себя жертвой политического преследования.

Омбудсмен осудил перфоманс

Омбудсмен Армении Арман Татоян указал, что перфоманс "Расстрел Чаушеску, или смерть предателям" может быть воспринят как призыв к насилию.

"Постановка смертной казни достойна порицания, тем более что инсценировка была представлена в ходе массовой акции, а СМИ вели прямую трансляцию с места событий, и кадры могли видеть дети. Организаторы акций обязаны учесть, что подобные явления ассоциируются с насилием <...>. Эти проявления недопустимы, а с учетом напряженной ситуации еще более повышают ее накал", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление омбудсмена, опубликованное 26 февраля на его странице в Facebook.

Татоян отметил, что как противники, так и сторонники Пашиняна все больше прибегают на акциях и при общении в соцсетях к оскорблениям и риторике ненависти. "Это вызывает тревогу. <...> Нужно учесть, что страна и так находится в сложном послевоенном периоде, а общество – в эмоциональном напряженном состоянии", - подчеркнул омбудсмен.

В Ереване представители оппозиции, аналитики и активисты 26 февраля провели встречу, в рамках которой обсудили текущую политическую обстановку. Выходом из ситуации может стать проведение выборов в парламент и создание новой политической силы, которая сплотит вокруг себя жителей и выведет страну из кризиса, считают участники встречи.

Активисты остаются в палаточном городке

Одна из центральных транспортных артерий армянской столицы – проспект Баграмяна – третий день остается заблокированным сторонниками оппозиции, передал корреспондент "Кавказского узла".

Число палаток осталось неизменным: четыре большие брезентовые, еще четыре поменьше и пять тентовых палаток, в которых готовят горячий чай и кофе. Возле нескольких палаток выставлены упаковки пластиковых бутылок с питьевой водой. Для тех, кто остался на ночь, организаторы протестной акции подвезли завтрак. Из динамиков, установленных на противоположной от парламента стороне на площадке перед Академией наук, звучат национально-патриотические песни. На проспекте перед парламентом собирают сцену. Оппозиция объявила, что сегодня пройдет очередной митинг.

Новости о протестных акциях армянской оппозиции размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении". Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".