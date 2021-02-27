Сторонники оппозиции провели вторую ночь на площади в Ереване

27 февраля 2021, 09:51

Ночь на месте акции протеста перед зданием парламента в Ереване прошла без происшествий, в палаточном лагере оставались около 30 оппозиционеров. На сегодня оппозиция запланировала проведение очередного митинга об отставке Никола Пашиняна.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 февраля Генштаб армии Армении выступил с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Также его отставки потребовали и жители Еревана. В знак протеста они вышли на улицы и заблокировали некоторые дороги. На акцию вышли и сторонники Пашиняна. Между ними и протестующими произошли столкновения. В тот же день оппозиционеры разбили около здания парламента палаточный лагерь и остались в нем на ночь. Вечером 27 февраля активисты снова остались ночевать около здания парламента.

Акции протеста с требованием об отставке Пашиняна проходят с ноября 2020 года, когда Армения подписала соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиция расценила это соглашение как капитуляцию, 17 оппозиционных сил создали тогда "Комитет спасения". Премьер-министра призвали уйти в отставку президент Армении Армен Саргсян (Саркисян), глава Армянской апостольской церкви Гарегин Второй, а утром 25 февраля – Генштаб армии.

Противники властей Армении провели вторую ночь в палаточном лагере на площади в Ереване. В лагере ночевали около тридцати протестующих. По их словам, ночь прошла без происшествий, сообщило сегодня РИА "Новости".

Издание опубликовало видеоролик, на кадрах показана площадь перед зданием парламента в Ереване в утренние часы. Около забора здания парламента выстроились в цепь полицейские. По тротуару строем проходит отряд других силовиков. Обстановка на месте проведения акции протеста, судя по кадрам видео, спокойная.

Ночью участники акции жгли костры, чтобы согреться. Утром другие активисты привезли им еду. Подъезды к месту проведения акции заблокированы полицией. На сегодня оппозиция анонсировала митинг перед зданием парламента в Ереване, сообщил на своем сайте телеканал РЕН ТВ.

Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются на странице "Протесты в Армении". Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".